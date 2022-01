SSP investiga supuesto faltante de 150 mil pesos en dinero incautado a trabajador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) está investigando la denuncia que hizo un empresario constructor en Xalapa, por supuestamente hacerle falta 150 mil de los 800 mil pesos que le fueron incautados a uno de sus trabajadores que los transportaba cuando fue detenido por elementos de la Fuerza Civil.“Hablé con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y me dijo que se implementó lo que yo había instruido, de que inmediatamente se llama a cuentas a los involucrados y se inician las investigaciones”, expresó en entrevista.El Mandatario estatal apuntó que será esta instancia la que determine lo que ocurrió en este hecho que se suscitó en la carretera Xalapa-Coatepec y deslindar responsabilidades.“Se tiene que indagar lo que pasó, o sea, se tiene que indagar. No se puede decir quien tiene la verdad, se tiene que investigar, porque no se puede dejar pasar, que haya solapamiento, que se ignore el tema. La instrucción que yo di es que de inmediato Asuntos Internos tome el caso y que llame a los involucrados”, reiteró.El Mandatario refirió que también corresponderá a la instancia de justicia llevar a cabo las investigaciones, luego de que el posible afectado presentó la denuncia ante el presunto faltante de dinero.“Lo que nos llama la atención es que esa persona que se dice afectada fue defendida por un presunto responsable de desaparición forzada. Tiene un vínculo familiar con Meza (Roberto González Meza), que fue el exdirector de la Fuerza Civil (en el gobierno de Javier Duarte). Es muy raro que él mismo haya ido a la instalación de manera prepotente a defenderlo”, aseveró.Ante esto, acotó que “nos entra la duda razonable” de qué están haciendo con esas cantidades de dinero en efectivo.“Yo sí pido que la autoridad donde se puso la denuncia se investigue y que se deslinden responsabilidades”, refrendó y mencionó que esta instancia judicial tendrá que indagar si era lícito el recurso y si el empresario puede comprobar su legal posesión.García Jiménez consideró que con estas acusaciones no se daña la imagen de la Policía Estatal, ya que insistió que en su Gobierno ya no se solapa a nadie, sino que ante señalamientos se debe actuar y llamar a cuentas a los involucrados.