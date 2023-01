SSP niega presunta red de acoso sexual

En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no hay ninguna presunta red de acoso sexual contra trabajadoras, afirmó el titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.En entrevista realizada en Palacio de Gobierno este martes, el funcionario estatal calificó como una mentira este señalamiento, al igual que lo que circuló en redes sociales donde se mencionaba que una motocicleta de la SSP tenía presunto reporte de robo, situación que dijo, se aclaró.Por lo anterior, sostuvo que en la dependencia no se tiene conocimiento alguno de los presuntos 17 casos de acoso que se denunció en una conferencia de prensa el lunes; sin embargo, afirmó que la Dirección de Asuntos internos realizará una investigación.“De 17 casos que dice esta persona, no tenemos y menos que haya una red; eso es completamente falso. Voy a instruir al director de Asuntos Internos para que nos proporcione el dato”, expuso.Zúñiga Bonilla dejó en claro que hasta el momento no se cuenta con cesados o sancionados por estas situaciones, pues no se ha confirmado o corroborado que hay responsabilidad alguna de servidores públicos en casos de este tipo.“Todas las denuncias que en su momento se han presentado han sido atendidas de acuerdo con lo que indican nuestros protocolos; hasta el momento no tenemos ese dato –cesados– porque hasta el momento no ha habido la comprobación de un caso de esta naturaleza, sin embargo, todos tienen el derecho de expresar lo que corresponda”, finalizó.