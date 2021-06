SSP no acosa candidatos, cuida a la ciudadanía: Hugo Gutiérrez

El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, rechazó que el Gobierno Estatal esté acosando a los candidatos de los partidos que integran la coalición PAN-PRI-PRD, como lo señalaron los dirigentes de estos institutos políticos la mañana del sábado.



“No, nada de eso (vigilancia y acoso de SSP a los candidatos), saben que en este tipo de contiendas siempre salen los comentarios de ese tipo, pero no, Seguridad Pública está para cuidar a toda la ciudadanía”, expuso.



Al ejercer su derecho al voto en el Club Britania de la capital del estado e invitar a la ciudadanía a acudir a hacerlo también, aseguró que la jornada transcurre sin incidentes.



“Hasta ahorita nada, esperar que siga así, todo tranquilo. Tenemos 5 mil 289 elementos y 850 unidades que andan en todo el Estado, y estaremos cuidando hasta que las boletas ya estén bien resguardadas”, afirmó Gutiérrez Maldonado.



El funcionario estatal reiteró que los uniformados que integran las corporaciones policiacas estatales están realizando los rondines junto con las fuerzas federales.



“No se ha reportado nada hasta ahorita, riesgos, nada. Está muy tranquilo en todo lo que es Veracruz. Toda la gente está saliendo, tenemos mucha afluencia de gente en las casillas”, dijo.



Pese a que alcaldes como el de Chicontepec, denunció que un supuesto grupo armado se apoderó de la cabecera municipal, el titular de la SSP insistió que tras los recorridos no se detectó tal situación.



“Ningún alcalde ha pedido seguridad, ni candidatos, hasta ahorita no nos han pedido seguridad ellos. Nosotros, independientemente, estamos cuidando a toda la ciudadanía en Veracruz”, destacó finalmente.