SSP no atiende extorsiones contra taxistas de Orizaba, acusan

Debido a que el secretario de Seguridad Pública no hace caso para poner un alto a la extorsión que cometen elementos de esa dependencia, taxistas de la zona centro no descartan iniciar movilizaciones, indicó Jairo Guarneros Sosa, asesor de taxistas independientes.Explicó que hace unos días se dio el caso de un trabajador del volante que fue detenido por policías estatales que están a cargo de la seguridad en Huiloapan y casualmente, al momento de que lo hicieron bajar de su unidad había un papel higiénico tirado a un lado de él con mariguana adentro.Relató que ante ello, el conductor fue llevado no a la a, como debería ser si se hubiera tenido sospecha de un delito, sino a la cárcel de Huiloapan, en donde fue llevado y obligado a pagar 4 mil o 5 mil pesos por una supuesta falta administrativa.Sin embargo, abundó, no fue lo único, pues también debió pagar una cantidad similar por liberar su vehículo, pero además éste había sido llevado a grúas Grumex, en El Encinar, en donde les hacen pagar 10 mil, 15 mil y hasta 20 mil pesos y les entregan el auto desvalijado, pues no es el único caso del que se tienen conocimiento.Agregó que al secretario de Seguridad Pública se le ha informado de las extorsiones en que incurren sus elementos, pero “hace lo mismo que el gobernador, sin escuchar absolutamente a nadie y encubrir a sus elementos”.“Parte de la inseguridad que estamos viviendo es también por estos elementos de la Policía Estatal”, acotó.Agregó que en caso de que esta situación continúe no les quedará más que movilizarse, pero además para exigir también que el gobierno del estado cumpla con su responsabilidad, que es la brindar seguridad a los ciudadanos, lo cual no ha hecho hasta ahora.