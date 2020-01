SSP “presionará” a municipios para que formen sus policías municipales este 2020

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, señaló que a la fecha al menos el 30 por ciento de los 212 municipios en Veracruz no cuentan con policías municipales.



Por lo anterior advirtió que para este 2020 presionarán a los ayuntamientos a crear sus cuerpos de seguridad, especialmente en Veracruz, en Coatzacoalcos y en Tuxpan.



En entrevista el funcionario señaló que este año tienen como objetivo capacitar mil 200 elementos, no obstante, reiteró que los municipios también deben de cooperar en la seguridad de los veracruzanos.



Recordó que tarde o temprano los elementos federales “se van a tener que ir” de Veracruz, de ahí que la SSP y los ayuntamientos deben comenzar a prepararse para ese momento.



“A los alcaldes vamos a empezarlos a presionar para que hagan sus policías, ya que la policía de proximidad que la gente pide es la municipal, entonces hay que hablar con los alcaldes para que los que tienen policía incrementen y los que no que se pongan ya a trabajar en eso”, refirió,



Recordó que a la fecha cualquier punto de Veracruz que lo necesite es apoyado por la Marina y el Ejército, pero se necesita redoblar esfuerzos en las comandancias municipales.



“Si nos falta, tenemos como el 70 por ciento de los municipios, nos faltan muchos, pero este año vamos a tratar de que los alcaldes se pongan a trabajar en cuestión de seguridad que es lo que la Secretaría, lo que la gente te pide cada vez que sales a caminar”, comentó.



Descartó que sea un llamado a misa, puesto que se trata de una estrategia federal que todas las instancias de gobierno están respaldando.



“Hay 5 mil 100 elementos estatales en Veracruz y se sumarán mil 200 este año; a fin de año serían 6 mil y fracción, pero también a los municipios vamos a pedirles que las policías las hagan grandes para tener más elementos cuidando a la ciudadanía veracruzana”.