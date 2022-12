SSP relega a Orizaba, no acepta a policías municipales para sus exámenes de control

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), relega a Orizaba, pues no está aceptando a los policías municipales para hacer sus exámenes de control y confianza, se quejó el encargado de la Policía de Pluviosilla, Francisco Arenas Jaramillo."Tenemos un gran problema: los exámenes de control y confianza, Veracruz no nos ha hecho más que uno en el año. Sería bueno que le preguntaran al secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, no depende de nosotros, hemos tenido que mandar a este examen a los elementos a Hidalgo".Destacó que el único elemento policial que le aceptaron a Orizaba en Xalapa para hacer su examen de control y confianza, fue una mujer en el mes de julio.En referencia la Academia de Formación Policial de Orizaba (AFOPOL), la cual fue inaugurada en la pasada administración con bombo y platillo, ésta explicó, solamente puede dar cursos de tipo B y no A, por lo que sale más barato al ayuntamiento enviar a la Academia de Policía de Xalapa a sus uniformados que formarlos ahí."La academia de Orizaba tiene un nivel B, no tiene todos los cursos. Ahorita acaban de capacitar a 77 personas y tuvieron que venir a capacitarlos desde Chiapas, porque no solamente es decir capacitar y ya, debemos de tener gente preparada".Añadió que en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CIES), se ofrece curso gratuito para los policías, les dan comida y hospedaje y lo único que pagan los ayuntamientos son los pasajes de ida y vuelta."Pero si hubieran venido a capacitarlos aquí a Orizaba, hubiera costado 18 mil por elemento, es lo que cobra una academia por preparar a uno solo".