SSP se puso abusiva con joven por volar pequeño dron en Centro de Xalapa

Por registrar imágenes con ayuda de su dron en el Centro de la ciudad de Xalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) impidieron continuar su labor a José Jaime López, creador de contenido.



Mientras realizaba tomas de la Plaza Lerdo, el parque Juárez y parte de la calle Enríquez, los uniformados le solicitaron su identificación y algo que acreditara que era el dueño del equipo.



"Llevo más de 5 años trabajando aquí en Xalapa, he realizado un sinfín de videos en el Estado. Hoy vine a realizar videos aquí al Centro; pesa menos de un kilo, es del tamaño de un teléfono y tiene un alcance de 500 metros y dos kilómetros. Ahorita que estaba aquí se me desconectó, dicen que me lo estaban interfiriendo aquí frente a Palacio de Gobierno".



Explicó que lo único que quería era hacer unas tomas del paisaje del Centro Histórico y en ningún momento se dirigió al Palacio de Gobierno.



“Me dijeron que me iban a decomisar mi equipo. Yo lo entiendo pero Comunicación Social también debe tener un comunicado en las plataformas. En ningún momento me puse agresivo y les dije que me dejaran bajar mi aparato. Me preguntaron que si tenía permiso o era de prensa, me dijeron que estaba prohibido volar el dron aquí en el Centro".



De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, para la operación de un dron se deben cumplir con los siguientes requerimientos y limitaciones:



a) Obtener el folio de registro de RPAS a través de la inscripción de los documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga la propiedad, la posesión y los demás derechos reales sobre las aeronaves civiles pilotadas a distancia con un peso máximo de despegue mayor a 0.250 kg en el sitio de internet de la SCT/DGAC; con fundamento en el artículo 47 fracción VI de la Ley de Aviación Civil y 14 del Reglamento del Registro Aeronáutico Mexicano.



La obtención del folio de registro de RPAS debe efectuarse de conformidad al numeral 15.3 de la presente Norma Oficial Mexicana;



b) Operar la RPA a una altura máxima de 122 metros (400 ft), excepto en lo indicado en el inciso del presente numeral.



c) No operar la RPA más allá de una distancia horizontal de 457 metros (1500 ft.) respecto al piloto.



d) Operar la RPA a una altura máxima de 100 metros (328 ft), en el área comprendida entre los círculos de 9.2 Km (5 MN) y 18.5 Km (10 MN), alrededor de los aeródromos listados en el numeral I.1 del Apéndice “I” Informativo de la presente Norma Oficial Mexicana.



e) No exceder la velocidad máxima de operación, establecida por el fabricante del RPAS.



f) No se debe operar sobre personas a menos que participen directamente en la operación de la RPA o estén situadas debajo de una estructura que les provea de una protección razonable en caso de desplome de la RPA, debiendo mantener una distancia horizontal de seguridad perimetral con las personas no relacionadas con la operación, de al menos 10 metros (32 ft). Salvo lo indicado en el numeral 8.3.1. de la presente Norma Oficial Mexicana.



Si el peso máximo de despegue de la RPA es igual o menor a 250 gramos, ésta se puede operar sobre personas.



g) No operar la RPA en los corredores en los que operan los helicópteros publicados en las Cartas Visuales del PIA de México.



h) Contar en la estación de control con copia simple del folio de registro del RPAS, emitido por la Autoridad Aeronáutica.