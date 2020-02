SSP yunista no solventa presunto daño patrimonial por más de mil mdp

Durante el proceso de la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018, en donde se tenía la oportunidad de presentar documentación comprobatoria o regresar recursos económicos, la Secretaría de Seguridad Pública, que presidió Jaime Téllez Marié, no solventó un solo peso del probable daño patrimonial que tiene observado.



En el Informe que entregó Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, exauditor del Órgano de Fiscalización Superior, hay 3 observaciones por un presunto daño patrimonial por mil 108 millones 819 mil 144.57 pesos. Sin embargo, durante la nueva valoración que se hizo, ahora con la auditora Delia González Cobos, la Secretaría de Seguridad Pública se mantiene con el mismo monto señalado.



Una de las observaciones de probable daño patrimonial es por mil 44 millones 523 mil 721.33 pesos por la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV en las Subcoordinaciones Regionales de Pánuco, Poza Rica y Cosoleacaque; en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Xalapa; en el Subcentro Regional de Fortín; y en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5I).



El ORFIS confirmó que el Proyecto de Adquisición, Suministro, Electrificación e Instalación y Puesta en Operación de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV, no cumple con los objetivos para los que fue creado motivado por el incumplimiento de las especificaciones y alcances señalados.



Aunado a ello, se trata de una obra de mala calidad con deficiencias técnicas y operando parcialmente.



La segunda observación por un probable daño patrimonial de 56 millones 843 mil 248 pesos, es derivada de la adjudicación directa para la adquisición de sistemas de soporte técnico en monitoreo y vigilancia, formalizada mediante contrato número SSP-UA-071/18, celebrado entre la SSP y el proveedor Grupo Profesional Shalom, S.A. de C.V.



Sin embargo, se detectó que la actividad económica con la cual se encuentra dada de alta la empresa Grupo Profesional Shalom, S.A. de C.V., es "Servicios de investigación y de protección en custodia, excepto mediante monitoreo y Servicios de Protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad", por lo que su información de actividades en el Registro Federal de Contribuyentes no corresponde con las adquisiciones derivada del contrato número SSP-UA-071/18.



La tercera observación es por un daño patrimonial de 7 millones 452 mil 175.24 que derivó de la contratación de servicios profesionales para la realización del "estudio de evaluación socioeconómica y técnica de proyecto de ampliación y optimización de la capacidad operativa de los sistemas de Videovigilancia, Inteligencia y Coordinación del C-4", celebrado entre la SSP y el proveedor Desarrollo de Software para Internet, S.A. de C.V.



Se detectó que el pago se realizó seis días antes de que el proveedor entregara el Dictamen de Justificación, en el cual se debería determinar la distribución de las cámaras acorde a las necesidades sociales en materia de seguridad pública, ampliar y optimizar la capacidad operativa de los sistemas a instalar.



Sin embargo, dentro de las conclusiones no se incluyen apartados que permitan verificar que se determinaron las ubicaciones donde se instalarían las cámaras, así como el número de bienes necesarios para su funcionamiento.