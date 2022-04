SSPC llama a jóvenes a integrarse a programa para pacificar el país

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, emitió la convocatoria para la conformación del proyecto “Juventudes por la Pacificación”, que estará abierta hasta el próximo 6 de mayo.Se busca a 100 jóvenes representantes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos que realicen acciones enfocadas a la pacificación en sus comunidades en los rubros de construcción de paz, atención a víctimas, reconstrucción del tejido social, reinserción social, recuperación de espacios públicos, prevención de la violencia de género y de la violencia escolar, y en acciones en favor de los grupos de atención prioritaria.El objetivo del proyecto es capacitar a los jóvenes seleccionados para facilitar la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil y colectivos, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para la articulación de acciones que promuevan la prevención de la violencia y el delito, la construcción de paz y el desarrollo de estrategias y políticas públicas para la atención de las necesidades de las comunidades.Las 100 personas seleccionadas no recibirán ningún tipo de retribución económica por su participación en el proyecto, no deberán desempeñar ningún cargo como servidoras públicas, y las organizaciones de la sociedad civil o colectivos que realicen actividades o proselitismo político no podrán participar en el proceso de selección.Del 19 de mayo al 17 de junio, las personas seleccionadas recibirán capacitación virtual en las temáticas de construcción de paz y transformación positiva de conflictos; tipos de prevención de la violencia; el papel de las juventudes en los procesos de incidencia; agenda de pacificación y enfoques analíticos; y mapeo de actores y catálogo de buenas prácticas.Al concluir la capacitación, deberán entregar, durante el mes de julio, un mapeo de iniciativas sociales enfocadas a la prevención de la violencia y el delito y la construcción de paz en su estado. En el caso de las y los integrantes que pertenezcan al mismo estado, el mapeo se hará por regiones.Con el fin de presentar los resultados de los diálogos virtuales, se realizará un Encuentro Nacional en el cual se presentarán las acciones realizadas por las Juventudes por la Pacificación.A dicho encuentro asistirán representantes que podrán acceder a herramientas que les permitan fortalecer las acciones que realizan desde la Organización Civil o colectivo al que pertenecen.