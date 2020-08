Su expareja la abandonó con 3 hijos, en Coatzacoalcos; pide apoyo de población

El pasado 7 de mayo, Graciela Solano Tino fue dejada a su suerte por su expareja sentimental, quien con engaños la trajo desde la Ciudad de México a Coatzacoalcos y abandonó junto a sus tres hijos.



La humilde dama, narró que tenía 7 años viviendo con este hombre y fruto de su amor procrearon a un pequeño que actualmente tiene 6 años.



En Ciudad de México, debido a que el sujeto es pensionado no trabajaban, pero algunas veces se dedicaban a hacer cohetes-juegos pirotécnicos.



"Con la persona que yo vivía se fue, me dejó con tres niños, uno es hijo de él, me dejó en casa de mi hermana, me dijo que me quedara y que regresaba, pero ya no volvió, yo no tengo nada aquí.



Me hizo vender todas mis pertenencias allá en México y nos vinimos sin nada, me dijo que aquí me compraría una casa y viviríamos.



Al llegar me dejó en casa de mi hermana y me dijo que ahorita volvía que iba a buscar dinero para comer porque no teníamos dinero para comer y nunca volvió, ya no regresó, no se ha comunicado conmigo, no me ha dicho nada", dijo.



Hoy, ya que en esta ciudad solo cuenta con su hermana, pide a la población de Coatzacoalcos le ayude para encontrar un trabajo y a la vez, con ropa y zapatos para ella y sus hijos pues al venir de Ciudad de México no se trajeron nada.



"Yo levanté una denuncia por desaparición y él mandó un video a la Fiscalía donde decía que supuestamente era maltratado, pero en la Fiscalía no me enseñaron nada. Su hija nada más me habla, pero su otro hijo me dijo que ya no lo busqué o va a pagar las consecuencias mi hijo pequeño", agregó.



Sus hijos tienen 12, 11 y 6 años. Los niños calzan del 6 y medio y 4 y medio. Ella calza del 5. Su domicilio es en la calle Francisco Villa esquina Veracruz de la colonia Nueva Calzadas. Número de contacto: 9211676247