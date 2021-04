Su "Taxi Pink Pet" la ayudó a enfrentar crisis económica por pandemia

Tras 10 años como taxista, Lorena Ortiz cambió el traslado de personas por el de mascotas. Durante la pandemia del COVID-19, este cambio la ayudó a mantener activo el servicio de transporte público.



Su auto denominado "Taxi Pink Pet" es exclusivamente para transportar a animales solos o acompañados, servicio que ha crecido en demanda para llevar a las "bendiciones" de sus dueños de paseo, al veterinario o a la estética.



"Es un servicio de taxi para mascotas acompañadas de sus dueños o solas. Normalmente van solas cuando van a la estética a baño o corte. Cuando van a la veterinaria, va el dueño o van de paseo o a casa de algún familiar. Si se tienen que trasladar con sus ‘bendiciones’, estamos para dar el servicio".



Lorena ya ofrecía de manera esporádica el servicio "pet" antes de la pandemia pero con la baja en los servicios, aunado al miedo del contagio, decidió cambiar por completo al mercado de las mascotas.



Incluso afirma que tiene más demanda el “taxi pet”, que de personas en la zona de Veracruz y Boca del Río.



"La demanda de servicios se incrementa, va para arriba. No sabes quién se cuida (por el virus) y dije: ‘Dios mío, ayúdame’. Y me ayudó. Fue en marzo cuando empezó lo feo y se empezó a incrementar. Se me llegaba a olvidar que era un taxi".



Para transportar a las mascotas su auto fue modificado: está forrado, adaptó unas cadenas y carga consigo transportadoras, por si le toca subir a gatos.



"El carro está forrado todo por dentro, tanto piso como asientos, traigo una cadena adaptada, manejaba transportadora pero dejé de hacerlo porque los perritos se estresaban. Ya metí hasta un gran danés que no cabía, un borreguito, aves, tlacuaches. A los únicos que llevo en transportadora son los gatos".



Lorena dice que hay días que la demanda es mayor para ella sola, porque no todos los taxistas aceptan trasladar mascotas.



Por ello, su meta es conseguir un vehículo más. Cabe señalar que su unidad tiene concesión de taxi.