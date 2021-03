Subagentes municipales toman Palacio de Coatzacoalcos para exigir obras

Representantes de ejidos de Coatzacoalcos tomaron las instalaciones del Ayuntamiento en demanda de falta de obras en sus comunidades.



Las diferentes oficinas fueron bloqueadas, impidiendo el acceso a trabajadores de las diferentes áreas.



La subagente del ejido La Esperanza, Guadalupe Méndez Lorena, afirmó que 47 familias no tienen servicio de energía eléctrica por la falta de ampliación de la red, incluso están a la espera de que llegue el Internet.



“Estas familias no tienen luz, hay algunos que se cuelgan de la línea de nosotros, sufrimos muchísimo, hay gente que se dializa, que tiene que guardar insulina, es prioridad como lo del compañero con el agua”.



“El Internet ya salió etiquetado en el informe, lo presentó, hasta el pueblo me criticó que yo me lo había robado. Lo hago público, el Internet a mi ejido no ha llegado”, dijo.



Por su parte, Enoc Santiago Solano, subagente municipal del ejido Colorado, señaló que los habitantes de la localidad padecen de agua potable y están cansados de las mentiras del Gobierno Municipal.



“Estamos cansados que a nosotros como representantes de los ejidos nos vengan mintiendo, mintiendo y mintiendo y por eso se está inconformando la población, de que si van a mentir, que les mientan a ellos, no a nosotros. Hago público y llamo mentiroso al secretario de Obras Públicas y al alcalde, Víctor Carranza Rosaldo, que nos traen de mentira, tras mentira, tras mentira”, aseveró.



En tanto, Javier Bautista, subagente municipal de Rincón Grande, apuntó que también tienen pendiente la ampliación de la red eléctrica y manifestó que el secretario de Obras públicas, Leopoldo Suárez Fernández, no le ha dado seguimiento a la petición desde hace dos años.



“Llevamos dos años esperando esa obra y no se nos ha tomado en cuenta esa obra, nosotros estamos esperando que nos den una respuesta inmediata, si no vamos a tener que plantarnos como lo están haciendo en Francisco Villa”, comentó.



Marco Torres González, subagente municipal del ejido Francisco Villa, mencionó que más de 300 habitantes padecen de agua potable desde noviembre del 2020 y siguen sin ser atendidos.



"Nosotros decidimos tomar las instalaciones para que nos hagan caso y no nos vamos a quitar de aquí hasta que nos atiendan", agregó.



Los inconformes fueron atendidos por el secretario de Gobernación, Enrique Villegas García, quien precisó se está haciendo todo lo posible por atender las peticiones de obras, pues algunas tienen impedimentos legales que no han podido ser resueltos.



“Ya se les explicó varias veces, incluso con el alcalde en el Ejido Francisco Villa y la Esperanza, estamos recurriendo a PEMEX para que nos ayude porque el presupuesto que llegó viene por unos fondos federales y estatales, esos fondos vienen destinados para una obra pero si en un momento estamos impedidos legalmente, no podemos hacerlo porque no es legal y no puedes construir en algo donde tú eres dueño, no somos dueños, entonces es un desvió de recursos y el ORFIS nos va a decir o devuelves el dinero o pagas con cárcel”, indicó.