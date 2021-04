Sube costo de acero y pega a constructores de Veracruz

El empresario Miguel Martínez aseguró que el aumento en los costos del acero ha impactado en gran medida a la industria de la construcción, por lo que “están en aprietos” ante la situación.



En entrevista, recordó que una industria que mueve y reactiva la economía no sólo en la ciudad, sino en el Estado y país es la construcción, por ello al estar más caro el acero le impacta en gran medida.



"Estamos en aprietos porque está al doble el precio de la varilla, el acero, el cemento, todo va a la alza, entonces ahorita construir es muy complicado".



Además de los costos elevados de estos productos esenciales para la edificación, se agrega el tema de la pandemia que durante un año no les ha dejado de afectar.



"La economía ya debería de haberse reactivado pero bueno, a veces las decisiones que se toman hacen que se frene. Podemos decir cómo podemos manejar este asunto pero no lo han hecho así, entonces sí es necesario reactivar la economía para incentivar diversos sectores como es el del acero, el concreto, la mano de obra, que se reactiven los transportistas de la construcción”.



Finalmente, añadió que hay obras que quedaron inconclusas y tienen que reiniciar trabajos, porque eso también influye para que se vuelva a activar la economía. Entre las obras pendientes, destacó el libramiento para la zona centro de las altas montañas, que ahora ya sólo es una promesa.