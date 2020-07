Suben 137 municipios de Veracruz a “riesgo máximo” y 75 siguen en “riesgo alto”

Debido al incremento en la ocupación hospitalaria y al incremento de casos en algunas zonas de la entidad, la Secretaría de Salud ha elevado el nivel de riesgo estatal a máximo, es decir, nivel rojo, confirmó la subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud Estatal, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, al adelantar que varios municipios cambian a riesgo máximo.



Durante el mensaje diario que emiten las autoridades sanitarias para dar cuenta del desarrollo de la pandemia por COVID-19 en Veracruz, la funcionaria estatal explicó que Comité Técnico ha modificado el nivel de riesgo al interior de las microrregiones.



En este sentido, expuso que a partir del día lunes 6 de julio, 137 municipios de la entidad estarán en nivel máximo de riesgo, mientras que 75 municipios permanecen en riesgo alto, y ningún municipio en nivel medio o bajo.



“Recuerden que las modificaciones a este semáforo surgen a partir de cuántas camas hay disponibles para la atención de pacientes con COVID-19 y de cuál ha sido el comportamiento epidemiológico en los últimos días”, expuso.



Al respecto, adelantó que en la región Pánuco, Tuxpan y Poza Rica, municipios que estaban en nivel de riesgo medio pasaron a riesgo alto, mientras que municipios que estaban en riesgo alto pasaron ya al máximo nivel de riesgo, “la cabecera municipal de Poza Rica y Tuxpan en riesgo máximo”, asentó.



La región de Xalapa y Martínez De la Torre tienen cambios de municipios de riesgo alto a riesgo máximo y viceversa, mientras que la ciudad capital en riesgo máximo por el incremento en el número de casos y el incremento en la ocupación hospitalaria.



Esto, mientras que la región de Orizaba y Córdoba cambió su riesgo por completo, pasando de la mayoría de los municipios en riesgo alto a estar ahora en riesgo máximo con el 100% de sus municipios.



La región de Veracruz – Boca Del Río y cuenca del Papaloapan presentó cambios también en general como microrregión en riesgo máximo, sin embargo, hay algunos municipios cuyo comportamiento epidemiológico va a la baja y se mantienen en riesgo alto, explicó.



La región de Coatzacoalcos y Minatitlán también presentó un incremento en el número de municipios que cambiaron de riesgo alto a riesgo máximo.



Señaló que de acuerdo con el nivel de riesgo, todos los municipios que están en semáforo rojo de la nueva normalidad siguen exclusivamente con actividad esencial, por tanto, todos deben quedarse en casa, ya que están en el riesgo máximo de contagio.



“Asimismo, en estos municipios la actividad no ha bajado y los hospitales tienen actividad alta, si tú vives en un municipio que está pintado de rojo, quédate en casa, no salgas si no es necesario”, exhortó.



En este punto, refirió que si un municipio está en rojo de la nueva normalidad, solamente están abiertos los restaurantes al 25%, los hoteles al 25% y quienes se hospeden deben de demostrar que está asistiendo a una actividad esencial.



También, los servicios de peluquería a domicilio y el aforo del supermercado podrá ser hasta de 50% con solo una persona por familia, todo lo demás: cines, teatros, centros religiosos, centros comerciales, centros nocturnos, parques y gimnasios, están suspendidos.



Si un municipio está en naranja, se deben tomar todas las precauciones higiénicas y acatar las disposiciones estatales.



“Ya pueden abrir los cines, centros comerciales y centros religiosos al 25%, siguen suspendidos eventos masivos y parques recreativos; en naranja siguen suspendidos los centros nocturnos y bares y está permitido el aforo al 50% de hoteles, restaurantes, parques y plazas, estéticas y gimnasios, albercas, centros deportivos, centros de masaje y los mercados; y supermercados al 75% pero siempre solo una persona por familia”.



Para finalizar, reiteró que es importante que se participe como una sociedad organizada en el retorno a la nueva normalidad, ya que el riesgo puede cambiar y las actividades abiertas pueden ser restringidas de nueva cuenta.