Suben a 42 los casos sospechosos por coronavirus en Veracruz; siguen 7 positivos

Por quinto día consecutivo se mantiene la cifra de 7 casos positivos de Coronavirus en la entidad veracruzana; aumenta el número de casos sospechosos a 42 y 52 han resultado negativos, de un análisis de 101 pruebas.



Las autoridades de Salud emitieron su reporte diario con corte a las 19:00 horas de este martes, donde dieron cuenta del desarrollo del virus en la entidad, donde se informó que desde este día y de manera oficial, se inicia la Fase ll.



La jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, explicó que de los 42 sospechosos, 20 son mujeres y 22 hombres, de entre 8 y 78 años de edad.



Los casos sospechosos se registran en los siguientes municipios: 21 en Boca del Río; 7 en Veracruz; 7 en Xalapa; 2 en Poza Rica; en Fortín, Orizaba, Medellín, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, se registra uno en cada demarcación.



A decir de la funcionaria estatal, los sospechosos a COVID-19 se encuentran con manejo ambulatorio y aislamiento en sus viviendas.



De igual modo, Espejo Guevara reiteró que el número de casos positivos permanece en 7; 4 hombres y 3 mujeres. 4 radican en Boca del Río, dos en Veracruz y uno en Ixtaczoquitlán y actualmente se da seguimiento a 137 contactos de los mismos.



Durante la conferencia se reiteró que la manera de prevenir los contagios es siguiendo las recomendaciones de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con alcohol al 70 por ciento, realizar el estornudo de etiqueta, no tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias, desinfectar superficies y objetos de uso común, además de no saludar de beso ni abrazo.



Como en las ocasiones anteriores, se mencionó que para considerar a un individuo sospechoso de padecer COVID-19, hay que tener en cuenta si en los últimos 14 días presentó fiebre y/o tos, y por lo menos uno de estos síntomas: dolor de garganta, cabeza, muscular o de huesos, así como dificultad para respirar.



También, que en el mismo lapso estuviera cerca de alguien bajo investigación o declarado enfermo; además de haber viajado a China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, Alemania, Francia, España o Estados Unidos (Washington, California y New York).



Cabe recordar, que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso.



De igual modo, se recomienda mantenerse informado a través del sitio web coronavirus.veracruz.gob.mx donde se actualiza diariamente la información sobre la evolución del padecimiento.