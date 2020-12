Suben contagios de COVID, alerta Gobernador; Veracruz seguirá en amarillo

Aunque reconoció que han incrementado los casos sospechosos activos y los positivos de COVID-19 en Veracruz, derivado de las festividades decembrinas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que todavía se tiene un “buen margen” para que la entidad permanezca en el color amarillo del semáforo epidemiológico.



“Tenemos buen margen en amarillo, que va de 9 a 15 puntos, estábamos en 9 y con estas dos cosas que están cambiando (ocupación hospitalaria y dispersión del virus) podemos subir a 10 o a 11, nos mantenemos en amarillo (…) en el semáforo epidemiológico, estamos llevando una alerta muy a tiempo de lo que está sucediendo, alertamos que están subiendo los contagios”, expresó durante entrevista.



García Jiménez explicó que Veracruz retrocedió al semáforo amarillo porque aumentó la ocupación hospitalaria y contagios en Poza Rica, que ahora está en rojo con alerta de quedarse en casa y también subió “un poquito” en algunos nosocomios del puerto de Veracruz.



“Ahora vimos que sube otra vez la positividad en la zona de Poza Rica que pasó a rojo, toda esa región y sube el número de casos sospechosos activos, que combinado con la positividad, hace un incremento o nos hace pensar que se están incrementando los contagios”, dijo.



Añadió que en las ciudades es donde se están incrementando los casos de SARS-CoV2, lo que provoca que suba el número de contagios por cada 100 mil habitantes, que es uno de los factores que hace que se suba en la puntuación del semáforo, además de la dispersión del virus entre la población.



“Se está dando por esta temporada invernal y también por la reuniones que se tienen en estos días (Navidad y Año Nuevo) que provocan que subamos (en los contagios)”, precisó.



En este sentido, reconoció también que la ocupación hospitalaria va subiendo “pero no tan rápido”, por lo que pidió a la ciudadanía no confiarse.



El titular del Ejecutivo recordó que este virus es letal y lamentablemente hay muertes, sin que hasta el momento se pueda contar con las vacunas en los hospitales o un tratamiento eficaz para detener la enfermedad entre quienes se infectan.



“Se trata de que el cuerpo de la persona responda por sí mismo con el apoyo hospitalario que se le pueda brindar pero no hay que llegar o para qué hay que llegar a ese momento. Es lo que se le está pidiendo a la ciudadanía, repito, estamos en semáforo amarillo, subiendo, vamos a evaluar, se va a dar a conocer la evaluación federal, nosotros pensamos que nos mantendremos en amarillo hasta enero”, estimó.



Pero sostuvo que dependerá del pronóstico para saber lo que podría ocurrir en febrero y las acciones a adoptar ahora para frenar la propagación del Coronavirus, entre éstas, evitar reuniones entre personas más allá del núcleo familiar, salvo las de trabajo siempre que se cuiden las medidas sanitarias y la sana distancia.



Cabe recordar que hasta ayer martes, la entidad acumulaba ya 42 mil 692 casos, 242 más que el lunes; del total, 394 se consideraban actuales y representaban a los pacientes que pueden contagiar a otras personas por tener la enfermedad activa.



En cuanto a las muertes, se contabilizaban 6 mil 223, siendo 17 las ocurridas desde el lunes.