Suben tarifas de taxis colectivos en Villa Allende, en Coatzacoalcos

El costo del servicio de taxi colectivo en Villa Allende tuvo un aumento de costo a partir de este primero de marzo.



Usuarios no se dijeron molestos por la situación pues confirmaron que los precios son bajos y la situación de los ruleteros es crítica.



Aunque el sistema "colectivo" no está permitido legalmente, en Villa Allende este lleva funcionando desde hace años sin que autoridad alguna ponga un alto u orden a la situación.

Es por ello que desde este lunes los costos pasaron de costar 6 pesos a 10, de 10 a 15 pesos y de 15 pesos a 20, según la distancia a recorrer.



Algunos ruleteros dijeron que sí aplicaron el incremento pese a que no está autorizado, y otros más desconocían la situación.



"Está muy caro el aumento que le quieren poner, la mínima era de seis pesos del paso de lanchas a la calle Belisario Domínguez, ahora creo va a ser de 10 pesos, prácticamente no tenemos trabajo", apuntó Pablo Enrique Hernández, taxista de la Villa.



Otro de los trabajadores del volante, señaló seguirá cobrando la tarifa mínima de seis pesos en el servicio colectivo:"no tengo porque subir porque no me han dado tarifa, cuando me la den entonces si podremos hablar de aumento, escucho que hay comentarios que hoy iban a subirla y la verdad si es necesario porque ya tiene su rato, la gasolina va para arriba y no te la dan completa", puntualizó Lino Sotelo Rodríguez.



Por último, una usuaria del servicio, consideró que sí es necesario una nueva tarifa, "si debe haber un aumento, yo les doy ocho pesos no seis que es la mínima, siempre y cuando respeten los tres pasajeros".