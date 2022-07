Subir al Pico de Orizaba implica “14 horas de actividad”; hay que estar preparados

El ascenso al volcán Pico de Orizaba, es una aventura pero no se debe tomar a la ligera, sino que debe ser planeada, llevar el equipo necesario y oportuno, así como viajar con guías expertos los cuales conozcan los senderos, indicó el director del Parque Nacional, Raúl Álvarez Oseguera.El funcionario dijo que estas medidas sirven para prevenir los accidentes en la montaña y sobretodo la perdida de vida humanas."Ascender al volcán es una aventura que te lleva 14 horas de actividad en el momento y una preparación técnica y física previa muy importante, además de planear. No debes aventurarte a la montaña sin tener el conocimiento".Quien pretenda efectuarlo, enfatizó, necesita consultar los pronósticos meteorológicos, llenarse de experiencias de personas que ya hicieron el ascenso, saber cuáles son las mejores rutas recomendadas y contratar un guía especializado con currículum importante de ascensos seguros."Nos enteramos de los accidentes que se registran, pero no nos enteramos si llevaban guías, quiénes eran, entonces es importante tener un conocimiento de lo que se pueda uno enfrentar".Recordó que el Parque Nacional Pico de Orizaba tiene a la montaña más alta en el país, con 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar, entonces es la tercera más alta en Norteamérica y por ello ofrece un atractivo para los alpinistas que son gente especializada y tienen muy buen entrenamiento y nunca hacen ascensos en solitario."Siempre se hacen acompañar en grupo, por guías especializados que conozcan todos los senderos. Además el glaciar, la última parte del ascenso a la montaña es muy técnico, se necesita equipamiento especializado que van adheridos a las botas especiales, estos son los piolets que sirven para enterrarlo en la nieve y hielo, además van encordados, es decir van amarrado dos, máximo tres personas por cordada y esto es un ascenso que requiere un esfuerzo físico importante".Detalló que del albergue norte a la cima son 8 horas de continuo acceso, caminata seguida, descansos breves pues por el frío no es recomendable hacer paradas muy largas y cuando se llegó en la misma dinámica bajar."La bajada es otro tramo importante, es muy técnico y peligroso por los resbalones que puede haber y se tiene que hacer técnica", por ello recomendó que se sigan todos estos consejos y así evitar accidentes.