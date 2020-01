Subrogaciones para medicamentos se acabarán; Estado debe garantizar salud: AMLO

Tras asegurar que el Hospital Infantil cuenta con medicamentos para atender a menores con cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las subrogaciones que se daban para el abasto de medicamento no seguirá, puesto que, señaló, el Estado debe de cumplir con su responsabilidad de garantizar salud.



“Subrogaciones que se daban para abasto de medicamentos, para servicio de todo tipo, no van a seguirse manteniendo. No podemos trasferir las responsabilidades que tiene el Estado en materia de salud a particulares, esto fue parte de la política neoliberal. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social, (ahora) hay un cambio completo”.



“Subrayar, dejar de manifiesto que la gratuidad se tiene que cumplir. Este hospital aceptó que se va aplicar con la gratuidad y vamos avanzando”



En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal indicó que a pesar de que el director del Hospital Infantil, Jaime Nieto Zermeño, la Secretaría de la Función Pública (SFP) seguirá con las investigaciones-.



“Se están atendiendo a los niños, no hay desabasto de medicamento. El director del hospital quiere participar, colaborar, quiere ayudar (pero) de todas maneras la Secretaría de la Función Pública va hacer la investigación del contrato que se tiene con la empresa (PISA) y cualquier otra irregularidad”.



Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que directores de hospitales provocaron un “descontrol” de medicamentos para tratamiento de niños con cáncer por los contratos que, afirmó, tienen con la empresa PISA.



El mandatario y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, revelaron que se indaga a Jaime Nieto Zermeño, director del Hospital Infantil de México, y a su jefe de hemato oncología, Luis Enrique Juárez, por el desabasto.