Sudáfrica cree que lo peor de Ómicron ya pasó; cifra de muertes no creció

Sudáfrica, el país donde se detectó la variante Ómicron del Coronavirus por primera vez, anunció hoy una buena noticia: lo peor parece haber pasado ya y la cantidad de muertes no se elevó significativamente.Vía Twitter, Fareed Abdullah, director del Consejo sudafricano de Investigación Médica, dijo que “la velocidad con la cuarta ola impulsada por Ómicron creció, llegó a su pico y luego cayó”.“Pico en cuatro semanas y declive precipitado en otras dos. Fue una inundación repentina, más que una ola”, añadió.De acuerdo con las autoridades sudafricanas, no hubo un pico masivo de muertes derivado de Ómicron y la tasa de fallecimientos en la última semana fue “marginal”.Por ello, el Gobierno anunció el fin del toque de queda que regía de la medianoche a las cuatro de la mañana. Sin embargo, se mantiene la obligatoriedad de usar cubrebocas en lugares públicos.La noticia es esperanzadora para otros países que están enfrentando récord de contagios, como Francia, Grecia, o Estados Unidos.La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que si bien Ómicron parece provocar formas un poco más leves de Coronavirus, es más contagiosa que la variante Delta, por lo que puede saturar los sistemas hospitalarios de los países.La mayoría de hospitalizados por Ómicron, según las autoridades médicas, son personas no vacunadas o con condiciones preexistentes de salud.