Suegra de “alto funcionario” de Veracruz Puerto mintió para vacunarse, reprocha Gobernador

Al señalar el acto como antiético y que se usó posible documentación falsa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó que la suegra de un “alto funcionario” de la ciudad de Veracruz mintiera sobre su residencia con “ayuda” para poder vacunarse contra COVID-19 este martes, en el módulo del Club de Leones.



Durante conferencia de prensa, al titular del Ejecutivo se le cuestionó sobre los posibles delitos de falsificación de documentos o influyentismo en el que incurrió la familiar del alcalde Fernando Yunes Márquez.



Al respecto, se abstuvo de indicar si actuarán legalmente contra la mujer que acudió a vacunación aparentemente presentando información falsa.



Sobre esto, dijo que no tiene evidencia sobre lo ocurrido, ni qué tipo de documentación presentó para acreditar que habita en el municipio porteño.



“Nosotros no tenemos confirmado cómo le hizo, sé que esa persona era suegra de un alto funcionario del municipio de Veracruz... bueno, lo que corresponda”, expresó el Mandatario.



Por ello pidió a la población que no caiga en esas actitudes, de tratar de engañar con documentos falsos para lograr vacunarse en un municipio distinto al de su residencia.



“Yo sé porque así lo hemos corroborado, que el 100% de las personas que se han presentado a vacunar no han intentado alterar ningún documento, ni papel, el 100%, caso único (el de la suegra del munícipe), la conciencia de cada quien porque es lamentable que se haga así”, asentó García Jiménez.



A decir del Mandatario veracruzano, “la población es buena, es consciente, casi nadie les dice que se formen a cierta distancia y la gente agarra y se empieza a formar a cierta distancia, recuerdo a un señor que dijo: yo cedo mi lugar a esa persona que va entrando en silla de ruedas, un adulto mayor y pues le dijeron que si por dar ese lugar se queda sin vacuna y dijo: no importa, ya me tocará”.



En este sentido, lamentó que el familiar del Alcalde del puerto de Veracruz haya recibido ayuda para aplicarse la vacuna con ventaja, esto, cuando es público que su residencia es en otro municipio pero además, cuando se ha informado que hay vacunas para todos.



Por tanto, García Jimenez reiteró que la población de “abajo es muy diferente por fortuna” y celebró que los medios de comunicación dieran a conocer la información para que se conozca del proceder “lamentable” de cada quien.