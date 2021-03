Suegra de Fernando Yunes exige disculpa del Gobernador; no falsificó documentos

María Elena Díaz Vega, suegra del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aseguró que no es una falsificadora y exigió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que le ofrezca disculpas, luego de que la señalara de usar documentos apócrifos para acreditar su domicilio en el municipio y vacunarse contra el COVID-19.



En una publicación en su red social de Facebook, mostró su pre registro para vacunarse en el pasado mes de febrero, así como su identificación oficial.



"No soy una falsificadora, soy una mujer, madre de familia, abuela, maestra y orgullosa Veracruzana", escribió.



Agregó "llegué desde las 9 de la noche del 8 de marzo al Club de Leones de la Ciudad de Veracruz. Fui la primera en llegar a la fila y ahí permanecí hasta el siguiente día que fui vacunada contra el COVID. Previamente, el 6 de febrero, había recibido la notificación del Gobierno de México confirmando mi registro para recibir la vacuna".



Díaz Vega, afirmó que su yerno - el alcalde porteño-, no se enteró de que había acudido a vacunarse y acudió al Módulo del Club de Leones porque es en que le corresponde al vivir desde hace más de 30 años en el fraccionamiento Reforma.



"No falsifiqué ningún documento para acreditar que vivo donde vivo. Veo que el Gobernador no sabe lo que dice, pero eso no le da el derecho de agredir a una mujer y de tratar de utilizarla, por ello le exijo me ofrezca una disculpa pública y se retracte de lo que dijo".



Finalmente lamentó que la hayan querido utilizar como instrumento para agredir al esposo de su hija, Mariela Lochman.