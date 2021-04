Sueldazos de escándalo en Congreso de Veracruz; personal gana más que Diputados

Del presupuesto de 725 millones 835 mil 959 pesos que este año ejerce el Congreso del Estado, se destinan 456 millones 940 mil 497 pesos (62.95%) para pagar salarios estratosféricos al personal, algunos de ellos ganan más que los diputados locales.



De acuerdo al reporte “Remuneraciones bruta y neta de todos los (as) servidores(as) públicos(as) de base y de confianza del Poder Legislativo correspondiente al cuarto bimestre del 2020 y validado el 29 de enero de este 2021, un asistente legislativo percibe un salario mensual neto de 73 mil 318.58 pesos.



Aunado a su salario neto mensual, percibe un ingreso adicional anual de 154 mil 160.83 pesos por diversas prestaciones, desglosado en una compensación anual de 37 mil 491.79 pesos; 20 mil pesos de estímulo anual; 17 mil 139 pesos por prima vacacional por 2 bimestres; 2 mil 200 pesos mensuales de ayuda por despensa; 10 mil 711.94 pesos por bono o gratificación anual extraordinaria; y 66 mil 618 pesos por un estímulo variable, pero no se reporta la periodicidad de la entrega.



Y, por si fuera poco, el reporte asienta un aguinaldo por 255 mil 864.24 pesos, por lo que ese asistente legislativo, solo por prestaciones gana al año 410 mil 025.07 pesos, sin contar el salario neto mensual de 73 mil 318.58 pesos.



Así también, el coordinador de Comunicación Social recibe un salario mensual neto de 41 mil 869.96 pesos; una compensación anual de 16 mil 142,68 pesos; un estímulo económico anual de 20 mil 072.40 pesos; una prima vacacional semestral de 3 mil 689.75 pesos; una gratificación extraordinaria anual de 4 mil 612.19 pesos y un aguinaldo de 128 mil 401,21 pesos.



Las percepciones en el Congreso del Estado varían, en virtud que hay asistentes legislativos que ganan un salario mensual neto de 19 mil 471.74 pesos; un analista contable, 49 mil 328.64 pesos; un analista jurídico, 60 mil 996.54 pesos; una secretaria, 48 mil 961.36 pesos; y una encargada de oficina, 59 mil 753.34 pesos, sin contabilizar en cada uno de ellos las prestaciones y aguinaldos.



Mientras tanto, el reporte señala que un diputado percibe un salario mensual neto de 58 mil 123.38 pesos; una dieta mensual de 26 mil 712.44 pesos; y 85 mil pesos de apoyo económico mensual, por lo que cada mes reciben 169 mil 835.82 pesos.



Además, se reporta un pago de aguinaldo de 178 mil 245.03 pesos y una gratificación de 31 mil 410.94 pesos por una gratificación que no se especifica la periodicidad de entrega.