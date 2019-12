Filas de toda una noche y a la interperie, fichas insuficientes y trámites de hasta 11 horas sortean los solicitantes del programa de Ordenamiento Vehicular 2019 ante la Oficina de Hacienda del Estado.



Por medio de esta iniciativa, el Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ofrece la condonación de multas y recargos por adeudos del pago de tenencia por medio del concepto "Borrón y placas nuevas".



Sin embargo, de acuerdo con Andrés Guzmán Olmos, uno de los solicitantes de la nueva lámina, la atención en la Oficina de Hacienda no sólo obliga a los usuarios a pernoctar afuera del edificio en espera de un turno, sino que apenas se proporciona una ficha por vehículo y no por propietario.



"Y eso provoca que se reduzca el número de usuarios a atender, porque al final de cuentas, atienden el total de vehículos y no de usuarios", dijo.



Indicó que en su caso, se formó afuera de Hacienda y alcanzó el número 199 de una cifra de 200 turnos y esto provocó la molestia de los dueños de automotores formados todavía después de él.



En este caso, la solución de Hacienda es anotar los nombres de los propietarios de vehículos que llegaron después del número 200 y reservarla para el día siguiente, aún cuando ello genere un conflicto con las personas que llegarán por la noche a formarse en busca de un turno.



"Puede llegar a generar un conflicto en la noche porque van a llegar personas a pasar la noche, con las que se anotaron; puede que exista un conflicto", dijo.



Por esto, insistió que las autoridades de Hacienda debe ampliar los medios de atención de los contribuyentes, dado que en muchos casos, los trámites de condonación de adeudos implican una fila de 8 horas, pero que el usuario terminará su trámite después de 11 horas.



Además, añadió que no existe una atención preferencial a los propietarios de automotores de la tercera edad o con discapacidad.



Y es que añadió que Hacienda no da información clara sobre el trámite, no opera por completo la Oficina Virtual de Hacienda y el módulo de Plaza Ánimas sólo brinda veinte turnos.



"No son claros, yo te puedo decir que las personas formadas no dominan las cuestiones electrónicas y no funciona el sistema electrónico" dijo.



Recordó que las nuevas placas cuestan 583 pesos, pero el costo aumenta cuando el dueño del automotor no tiene al corriente el pago de derecho vehicular.