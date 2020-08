Sugieren a Gobierno vetar empresas que quisieron cobrar supuestas obras y servicios

Para el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Delegación Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, el Gobierno del Estado debe vetar y dejar fuera del Padrón de Proveedores a empresas que tratan de cobrar adeudos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) por obras o servicios que supuestamente ejecutaron o prestaron en pasadas administraciones y que no existen o no pueden comprobar.



Reconoció que hasta la última administración estatal de seis años (la del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa) hubo empresas que se prestaron a muchas cosas e incluso a la falsificación de documentos.



“Probablemente hay empresas que se hayan puesto de acuerdo con administraciones anteriores para generar actividades apócrifas y la verdad seríamos incongruentes en exigir que se les pague. Yo creo que ese recurso se debería destinar a la deuda real”.



Señaló lo anterior ante el reconocimiento de José Luis Lima Franco, titular de SEFIPLAN, que algunos empresarios pretenden cobrar una supuesta deuda cercana a los mil millones de pesos por obras y servicios que no pueden comprobar.



Sin embargo, a los empresarios que genuinamente hayan acreditado que las autoridades estatales tienen adeudos sí se les tiene que pagar, ya que están esperando desde hace muchos años esos pagos y que hoy puede marcar la diferencia entre subsistir o cerrar.



En ese sentido, reiteró el llamado al Gobierno del Estado para que acelere el pago de las deudas.



“Ya llevan mucho tiempo validando expedientes, me parece que ya es hora de empezar a liberar (los recursos) ellos ya tienen el mecanismo y los instrumentos para validar, han tenido el tiempo y hoy lo que estamos esperando es que empiecen a dar los pagos que prometieron”.