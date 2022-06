Sugieren usar infraestructura "verde" en obras viales de Xalapa

El coordinador de City Adapt México y responsable de las iniciativas ambientales de soluciones basadas en la naturaleza (SBN), financiadas por ONU Medio Ambiente en Xalapa, Sergio Angón, recomendó al Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil considerar la infraestructura "verde" en los proyectos de rehabilitación de calles y avenidas que realiza actualmente.En ese sentido, explicó que una alternativa que pudiera aplicarse en el mejoramiento de las vialidades de la Capital es el concreto permeable, que permite que el agua de lluvia se absorba al subsuelo y no circule hacia las zonas más bajas, provocando inundaciones y problemas a sus habitantes."Hay alternativas que pueden complementar muy bien la obra que hace por default el Ayuntamiento de Xalapa como pavimentar calles. Desde esa perspectiva, existen soluciones como el concreto permeable que ha sido ampliamente probado que favorece mucho la permeabilidad y evita que esos escurrimientos bajen a gran velocidad hacia las zonas más bajas y generen un posible riesgo", expresó.Además de esta alternativa a la infraestructura "gris" tradicional (concreto hidráulico), Angón señaló que también se podrían implementar un sistema de lentificación del agua, es decir, acompañando la pavimentación de cemento con "jardines infiltrantes".Y es que recordó que en la avenida Ruiz Cortines, a la altura del Centro de Alta Especialidad (CAE) "Dr. Rafael Lucio", se desarrolló una prueba piloto de este tipo, comprobándose que además de los beneficios de infiltrar el agua pluvial en esa zona y frenar las inundaciones, se logró crear un entorno ambiental más agradable para los familiares de los pacientes de ese hospital."Si se pudiera hacer esa conjunción de infraestructura verde y gris, sería una solución bien interesante para una ciudad como Xalapa que está sufriendo ya los efectos del cambio climático", destacó el Ingeniero Civil con especialidad en Hidráulica.Dijo que al integrar esta infraestructura "verde" como árboles, jardines de infiltración y pavimentos permeables a la infraestructura "gris", no sólo puede generar un proyecto atractivo que responda a la problemática ambiental y a la necesidad de tener vías de comunicación seguras, rápidas y en buen estado, sino que además le da ese componente de solución basado en la naturaleza a situaciones como las inundaciones."Si le pones árboles puedes generar una regulación del microclima. Se ha demostrado que en estas zonas de tránsito, cuando tienen arbolado, (la temperatura) baja entre 7 y 8 grados cuando estás a la sombra comparado a como si no tuviera ese tipo de capital natural o de árboles en las avenidas", resaltó.En sus palabras, sostuvo que a nivel mundial se está optando por las SBN, integrando ambos tipos de infraestructura para responder a las problemáticas viales y climáticas, reconectando con ello a las urbes con la naturaleza.Sostuvo que aunque se afirme que es más costoso el uso del concreto permeable que el tradicional, a la larga trae mayores beneficios económicos y sociales porque evita generar riesgos como consecuencia de las precipitaciones."Se puede hacer una evaluación con todos los beneficios y cobeneficios que aporta el invertir quizás un poco más en un pavimento permeable pero lo cierto es que a veces no se necesitan vialidades tan amplias, en ciudades tan congestionadas como la nuestra, a veces se prefiere evitar tantos lugares de estacionamiento, se pavimenta una calle y permanentemente hay coches estacionados de un lado y otro", cuestionó.En estos casos, dijo el coordinador para México del proyecto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) “Construcción de Resiliencia Climática en Sistemas Urbanos Mediante la Adaptación basada en Ecosistemas”, se podrían colocar "empedrados" en las islas de estacionamiento."Es algo que se viene utilizando en México desde hace mucho tiempo y Xalapa tiene múltiples calles empedradas, que además duran bastante, permiten la infiltración de agua y además si se ponen árboles, se puede hacer un balance entre lo económico y los beneficios de este tipo de infraestructura mixta", concluyó.