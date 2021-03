Sujetos asaltan bodega de Mercado Libre en Bruno Pagliai, en el Puerto de Veracruz

Un grupo de sujetos con armas de fuego asaltaron la bodega de Mercado Libre en Ciudad Industrial Bruno Pagliai, en el puerto de Veracruz, en donde se llevaron mercancía y dos vehículos de vendedoras ambulantes para echar parte de lo robado.



Esto se dio este sábado en las calles de Framboyanes, entre Calle Uno y Arrayenes de la citada colonia.



Unos ocho sujetos armados llegaron en una camioneta cerrada.



Y ellos golpearon a los trabajadores de la bodega de Mercado Libre para despojarlos de sus pertenencias y mercancía, llenando la camioneta con parte del botín.



También despojaron de un carro marca Volkswagen, tipo Sedan negro, modelo atrasado, a una señora que vendía chiles rellenos, y un carro marca Nissan, tipo Sentra o Versa, de color negro a una comerciante de tortas.



En los carros echaron parte de la mercancía robada y huyeron a toda prisa, sin encontrar obstáculos.



Los afectados afirmaron que los obligaron a no mirarlos a punta de pistola y en algunos casos golpearlos para someterlos. Lo extraño fue que la bodega cuenta con guardias de seguridad, pero, no se dieron cuenta de nada.



Los empleados tras estar a salvo reportaron al teléfono de emergencia del 911 para indicar del asalto.



La Policía Estatal tomó conocimiento y realizó operativo en la zona para buscar a los responsables, pero no localizaron rastros.



Se espera que comparezcan a denunciar ante las Autoridades Ministeriales para dar con los responsables, por el momento el monto del asalto se desconoce.