Suma Veracruz 58 mil 931 casos positivos a COVID-19 y 9 mil 82 muertes

La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Veracruz, Dulce María Espejo Guevara, dio a conocer que debido a las complicaciones que presentaban producto del Coronavirus, han fallecido 9 mil 82 personas en diferentes municipios veracruzanos.



Además, informó que los pacientes atendidos en la entidad con diagnóstico probable de COVID-19, son 127 mil 366; con resultado negativo a las pruebas específicas 57 mil 610 y sospechosos 10 mil 825.



Apuntó que los enfermos con resultado positivo al SARS-CoV-2, suman 58 mil 931 en todo el Estado y de ellos, al día de hoy, son 384 los pacientes actuales, es decir, los que tienen activa la infección, lo que indica que la transmisión aún continúa.



Zona Centro



El municipio de Veracruz presenta 11,962 casos; Xalapa 4,938; Orizaba 3,337; Córdoba 2,992; Boca del Río 1,442; Río Blanco 972; Fortín 952; Ixtaczoquitlán 811; La Antigua 685; Medellín 661; Coatepec Y Camerino Z. Mendoza 485, cada uno; Alvarado 427; Mariano Escobedo 391; Emiliano Zapata 335; Úrsulo Galván 319; Ixhuatlancillo 252; Amatlán De Los Reyes 213; Zongolica 198; Paso De Ovejas 192; Banderilla 170; Actopan 145; Huatusco 120; Coscomatepec 118 y Soledad De Doblado 106.



Zona Sur



Coatzacoalcos suma 3,566 Casos; Minatitlán 1,719; Cosamaloapan 1,001; San Andrés Tuxtla 712; Cosoleacaque 613; Tierra Blanca 424; Nanchital 289; Las Choapas 250; Agua Dulce 238; Acayucan 237; Carlos A. Carrillo 211; Lerdo de Tejada 207 y Catemaco 115.



Zona Norte



Poza Rica registra 3,657 casos; Tuxpan 1,740; Pánuco 822; Martínez de La Torre 766; Papantla 708; Pueblo Viejo 171; Tlapacoyan 135 y San Rafael 100.



La funcionaria de la Secretaría de Salud alertó que dados los movimientos de población registrados en semanas anteriores, es posible que las personas infectadas por SARS-CoV-2 tiendan a incrementarse, e incluso lleguen a requerir ser hospitalización, sobre todo aquellos que tienen algún factor de riesgo; como la edad, el tabaquismo o el vivir con enfermedades como la diabetes, hipertensión y la obesidad.



“Por eso la importancia de no exponerse al contagio, no sabe si su padecimiento se va a complicar y requerir hospitalización, no se confíe, reitero la transmisión continúa, no lo tome a la ligera, no afloje las medidas de protección básicas", reiteró.