Supera inflación 4 por ciento en agosto: INEGI

El nivel general de precios en agosto superó el 4 por ciento a tasa anual para ubicarse por arriba de la meta objetivo del Banco de México, por primera vez desde mayo del año pasado, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el INEGI.



El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un alza de 0.39 por ciento en agosto respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 4.05 por ciento, la tasa más alta de los últimos 15 meses.



Los bienes y servicios cuya alza de precios y tarifas incidieron más en la inflación durante el octavo mes del año, fueron: jitomate, con un incremento mensual de 13.86 por ciento; limón, 32.93 por ciento; derechos por suministro de agua, 2.82 por ciento; gas doméstico LP, 1.25 por ciento; cebolla, 10.18 por ciento; tomate verde, 16.66 por ciento; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.39 por ciento; piña, 26.4 por ciento; frijol, 2.36 por ciento; y vivienda propia, 0.11 por ciento.



Por el contrario, los genéricos cuya baja de precios contribuyó a contener la inflación general, fueron: huevo, con una baja de 3.71 por ciento; naranja, -11.92 por ciento; pollo, -1.41 por ciento; cerveza, -1.39 por ciento; plátanos, -5.98 por ciento; chile serrano, -10.04 por ciento; aguacate, -3.66 por ciento; papa y otros tubérculos, -2.15 por ciento; servicios turísticos en paquete, -1.70 por ciento; y gasolina de bajo octanaje, -0.09 por ciento.



Entre los estados que reportaron la mayor inflación en agosto, destacan: Puebla con un alza mensual de 0.92 por ciento; Querétaro, 0.79 por ciento; Chihuahua, 0.70 por ciento; Michoacán, 0.63 por ciento y Guanajuato, 0.61 por ciento. Por el contrario, las entidades con las tasas mensuales más bajas, fueron: Morelos, con una disminución de 0.11 por ciento; Tabasco, con un alza de 0.07 por ciento; Estado de México, 0.14 por ciento; San Luis Potosí, 0.15 por ciento; y Campeche, 0.17 por ciento.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, creció 0.32 por ciento mensual y 3.97 por ciento anual; por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 0.63 por ciento mensual y 4.30 por ciento anual.



Dentro del índice de precios subyacente, los precios mensuales de las mercancías se incrementaron 0.47 por ciento y los de los servicios 0.15 por ciento.



Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se encarecieron 0.88 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.44 por ciento mensual.