Supera México las 64 mil muertes por COVID-19

Este domingo, México registró 595 mil 841 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, acumulándose en total 64 mil 158 muertes.Asimismo, en 24 horas, desde este sábado, se sumaron 4 mil 129 nuevos contagios y 339 decesos.En la conferencia de este día que encabezó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, también se explicó que comenzó a disminuir la velocidad en que estaban disminuyendo los contagios de coronavirus en el país.“Tuvimos nuevamente un periodo de disminución de la velocidad de reducción, es decir, ya no se redujo en esta semana a la velocidad que venía reduciéndose la epidemia desde la semana 29 y ahora abrimos esta semana con una reducción que podría no sostenerse a lo largo de la semana siguiente.Por esto, comentó que a futuro se podría comenzar a ver “una meseta” en las gráficas.“Recuerden que la epidemia no desciende en forma monotónica, es decir, con un descenso continuo, sino que tiene momentos de estancamiento y es una especie de escalera”, dijo.Sobre la ocupación hospitalaria en Veracruz, se reportaron ocupadas el 41 por ciento de las camas generales y disponibles el 59 por ciento. Sobre las camas con ventilador, están ocupadas el 32 por ciento y disponibles el 68 por ciento.Esto significó un ligero incremento pues el pasado domingo se reportaban ocupadas el 39 por ciento de las camas de hospitalización general —aumentó 2 por ciento— y el 31 por ciento de las camas con ventilador —aumentó uno por ciento—.