Supera Veracruz los 10 mil casos positivos de COVID-19 y suma mil 578 muertes

El estado de Veracruz rebasó los 10 mil casos positivos de COVID-19. Este martes se registran 10,170 confirmados en 170 municipios; 1,578 veracruzanos han fallecido por este padecimiento.



En las últimas 24 horas ocurrieron 204 transmisiones y 25 defunciones por el virus.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara informó que los casos estudiados son 18,756; han resultado negativos 6,047 y aún se encuentran en investigación 2,539.



“Han fallecido 1,578, en 114 municipios del estado”, expresó.



En este sentido, dijo que se consideran actuales 1,067 de los positivos, mismos que representan la actividad de la transmisión en los últimos catorce días, “representan los casos que tienen mayor posibilidad de propagar el padecimiento”.



De igual modo, expuso que son 170 los municipios en donde se han identificado los casos positivos y los municipios con mayor actividad son los siguientes:



Zona centro



Veracruz en color caoba, con 3,195 casos positivos; en marrón Córdoba con 512; en granate Xalapa ya con 378; Boca del Río con 359; Orizaba con 214; en color ladrillo Medellín 136; Fortín con 135; La Antigua 84; Alvarado 76; Perote 70; Río Blanco 69 y ahora Ixtaczoquitlán 51; en rojo intenso Coatepec 49; Amatlán de los Reyes y Emiliano Zapata 39 cada uno; Úrsulo Galván 33; Nogales 30; Camerino Z. Mendoza 29; Manlio Fabio Altamirano 28; Puente Nacional 25; Mariano Escobedo 24; Soledad de Doblado 22 y se incluye Paso de Ovejas con 21.



Zona sur



En marrón la cabecera municipal de Coatzacoalcos con 876 casos; en granate la de Minatitlán con 439; en ladrillo Cosoleacaque con 177; San Andrés Tuxtla 167; Cosamaloapan 166; Tierra Blanca 100; Las Choapas 91; Nanchital 85; Acayucan y Jáltipan 62 cada una; Agua Dulce 58; y en rojo intenso Santiago Tuxtla 45; Lerdo de Tejada 36; Tres Valles 35; Carlos A. Carrillo 30; Ángel R. Cabada e Isla 27 cada uno; e Ixhuatlán del sureste 24.



Zona norte



En marrón Poza Rica con 597; en granate Tuxpan 264; en ladrillo Papantla 147; Martínez De la Torre 89; Coatzintla 77; Tihuatlán con 61 y en rojo intenso Álamo Temapache 31; Pánuco 24; Pueblo Viejo 23 y Naranjos de Amatlán 21.



Sobre las comorbilidades; es decir los padecimientos o bien los factores de riesgo que los pacientes positivos a covid-19 han presentado, expuso que en los casos hospitalizados las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, así como el tabaquismo y la edad, son los de mayor frecuencia; el 54.7% de ellos presentó más de una comorbilidad, pero el 35% no refirió ninguna.



No obstante, definió que en los pacientes ambulatorios también se identificaron algunos de estos factores de riesgo, aunque en menor proporción, lo que indica que la enfermedad puede ocurrir en personas de cualquier edad tengan o no factores de riesgo.



“No se puede saber a quién se le va a complicar o no y si necesitará hospitalización; lo mejor, es no te expongas al contagio, quédate en casa”, finalizó Dulce María Espejo.