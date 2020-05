Supera Veracruz los 2 mil contagios de COVID-19 y suma 245 fallecidos

Con 115 resultados positivos de ayer domingo a hoy lunes, los casos a COVID-19 en Veracruz rebasan los dos millares, con un total acumulado de 2,039 confirmados, de los cuales 507 son actuales y representan los positivos con fecha de inicio en los últimos 14 días.



En total 245 veracruzanos han fallecido por esta enfermedad.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 5,394 casos sospechosos; 2,514 son negativos y 841 se encuentran aún en investigación.



La zona centro es la de mayor contagio y en 21 grandes municipios, es donde la transmisión se está dando con mayor intensidad:



Veracruz 781, Coatzacoalcos 285, Poza Rica 187, Boca Del Río 112, Minatitlán 88; Tuxpan 38, Cosoleacaque y Xalapa 32 cada una; Medellín 29, Córdoba 27; Coatzintla 23, Alvarado y Orizaba 21 cada una; Papantla 20, Cosamaloapan 18; Fortín, Nanchital y Tihuatlán 14 cada una; San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca con 12 cada una y Santiago Tuxtla 11. En estas demarcaciones se acumula el 88 % de los casos positivos a COVID-19.



Esto, mientras que el 12% de los casos confirmados restantes, corresponde a localidades de diferentes municipios de norte a sur del estado:



La Antigua y Martínez de la Torre 10; Acayucan 9; Agua Dulce y Misantla 8; Las Choapas, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán, Jáltipan y Perote 7; Isla 6; Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Cerro Azul y Úrsulo Galván 5.



Ayahualulco, Cazones, Cuitláhuac, José Azueta, Manlio Fabio Altamirano, Río Blanco y Tlacotalpan 4; Coatepec, Jamapa, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Pánuco, Pueblo Viejo y Tlalixcoyan 3; Acula, Álamo, Banderilla, Chacaltianguis, Coacoatzintla, Cotaxtla, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Sureste, Jalacingo, Maltrata, Moloacán, Nogales, Oluta, Oteapan, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tamiahua, Tantoyuca, Tres Valles y Yanga con dos casos en cada municipio.



Mientras que se mantienen con un caso positivo Actopan, Acultzingo, Amatitlán, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Catemaco, Chalma, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Coscomatepec, Filomeno Mata, Huayacocotla, Hueyapan, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Juan Rodríguez Clara, Magdalena, Miahuatlán, Naranjos, Pajapan, La Perla, Playa Vicente, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Juan Evangelista, San Rafael, Sayula de Alemán, Soteapan, Tepetlán, Tezonapa, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Totutla, Uxpanapa y Vega de Alatorre.



A decir de Dulce María Espejo, es importante señalar que 860 pacientes confirmados se consideran recuperados, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria; 934 aún se encuentran en vigilancia y 245 han fallecido.



Las 245 defunciones se han registrado en 53 municipios del estado; con edades entre 31 y 100 años de edad.



Veracruz 67, Coatzacoalcos 50, Poza Rica 24, Minatitlán 14, Boca del Río y Nanchital 6, Cosoleacaque 5; Las Choapas, Martínez de la Torre, Medellín y Tihuatlán 4; Acayucan, Fortín y Tierra Blanca 3; Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Cazones, Coatzintla, Mariano Escobedo, Misantla, Orizaba y Tamiahua 2.



Con un deceso se encuentran Alvarado, Amatitlán, Atzacan, Catemaco, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Nogales, Pajapan, Perote, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Tepetlán, Tezonapa, Tlacotalpan, Totutla, Tres Valles, Xalapa y Yanga.



La mayoría de estos pacientes presentaban al menos alguna enfermedad crónica, dentro de las más frecuentes se encuentran: hipertensión, diabetes, y obesidad, “padecimientos muy frecuentes en nuestra población, adulta, sin embargo el 18% no manifestó ninguna, lo que indica que aunque el riesgo de complicarse es mayor si tienes algún problema de salud preexistente, la enfermedad también se puede complicar en personas aparentemente sanas y tener un desenlace fatal”, expuso.



Los casos positivos, dijo, se están dando hasta el momento con predominio en hombres en un 63%; no obstante, a medida que los positivos aumentan se infectan también las mujeres y ocurren en los diferentes grupos de edad, adolescentes, jóvenes y adultos, “cualquiera se puede contagiar”.



Los casos confirmados aumentan cada día, explicó al referir que de marzo, cuando iniciaron los primeros casos hasta la primera mitad del mes de abril, el porcentaje de positivos era del 24%, es decir, que 24 de cada 100 casos que se estudiaron en total en el periodo, eran positivos.



En cambio, en los últimos 30 días la positividad global del período es del 61%; “cada vez los resultados negativos son menos, a medida que los positivos se incrementan”, sostuvo.



En gran medidas, porque los movimientos de población al interior de lugares, es donde se está dando la transmisión, y de estos hacia localidades en donde aún no hay casos, lo que favorecen en forma muy importante la diseminación de la enfermedad.



“Por lo que continuamos enfatizando, día tras día, la única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás, es quédate en casa, no contribuyas a dispersar la enfermedad”, finalizó la funcionaria estatal.