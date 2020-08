Supera Veracruz los 27 mil 500 contagios de COVID y acumula 3 mil 650 muertes

De nueva cuenta disminuyen los casos activos, se registran menos de mil en toda la entidad. Con 134 confirmados este miércoles, los positivos a COVID-19 en el estado de Veracruz, ascienden a 27,523, expandidos en 200 municipios. Han fallecido 3,650 veracruzanos por este padecimiento, 21 en las últimas 24 horas.



Durante el mensaje diario que ofrecen las autoridades sanitarias sobre el desarrollo del COVID-19 en la entidad, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 43,669 casos sospechosos; 13,781 con resultado negativo; 2,365 aún en investigación y han fallecido 3,650 pacientes, en 158 municipios de la entidad.



Sobre los casos actuales, dijo que se registran 916 y son los casos positivos detectados más recientes, por lo se considera que tienen mayor potencial para infectar a más personas.



De igual modo, explicó que los municipios que han acumulado más casos positivos y además, continúan con la mayor actividad, son los siguientes:



Zona centro



Veracruz 6,292; Xalapa 1,680; Córdoba 1,637; Orizaba 1,496; Boca del Río 692; Fortín 488; Río Blanco 403; La Antigua 385; Ixtaczoquitlán 343; Nogales 288; Medellín 279; Alvarado 219; Mariano Escobedo 189; Camerino Z. Mendoza 185; Perote 185; Coatepec 178; Úrsulo Galván 162; Emiliano Zapata 131; Amatlán de los Reyes 112; Ixhuatlancillo 103; Puente Nacional 98; Rafael Delgado 75; Zongolica 72; Paso de Ovejas 69; Manlio Fabio Altamirano 61; Banderilla 58; Actopan 55; Soledad de Doblado 55; Huiloapan de Cuauhtémoc 52; y Coscomatepec 51.



Zona sur



Coatzacoalcos 1,748; Minatitlán 796; Cosamaloapan 700; San Andrés Tuxtla 334; Cosoleacaque 334; Tierra Blanca 287; Las Choapas 185; Tres Valles 183; Nanchital 164; Acayucan 146; Agua Dulce 139; Carlos A. Carrillo 119; Jáltipan 114; Lerdo de Tejada 88; Isla 82; José Azueta 80; Santiago Tuxtla 75; Ángel R. Cabada 64 y Catemaco 57.



Zona norte



Poza Rica 1,310; Tuxpan 661; Martínez De la Torre 416; Pánuco 362; Papantla 321; Coatzintla 180; Tihuatlán 151; Álamo Temapache 89; Pueblo Viejo 83; Misantla 73; Tlapacoyan 68; Chicontepec 58 y Tantoyuca 57.



Dulce María Espejo destacó que los pacientes positivos a Covid-19 continúan recuperándose y ya superan los 20 mil casos.



No obstante, aún se encuentran en vigilancia 3,250 y 3,650 han fallecido como consecuencia de las complicaciones más severas.



Refirió que el 91% de los decesos se han dado en pacientes hospitalizados, en su mayoría de quienes han requerido intubación por su estado de gravedad; el 09 % ocurrió fuera de una unidad de salud.



Señaló que casi el 75% de estos pacientes cursaban con una o más enfermedades crónicas, por lo que el virus tuvo una evolución muy rápida.



“Por lo que es muy importante estar atentos, no esperar, si presenta dificultad para respirar, se siente muy cansado o siente opresión en el pecho, no dude, es importante acudir a una unidad de salud para ser tratado a tiempo; los enfermos de Covid-19, se pueden recuperar, no se exponga a tener una complicación mayor, que termine en un desenlace fatal”, finalizó.