Superdelegado culpa a directivos de ESBAO por retraso con becas

Ante la protesta de este martes en la Escuela Secundaria y de Bachilleres de Artes y Oficios (ESBAO), en Córdoba, para reclamar el pago de Becas “Benito Juárez”, el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que el programa se desarrolla bien, con la entrega oportuna en todos los puntos, y el retraso fue debido a un “error” administrativo de los directivos del plantel.



El funcionario federal explicó que desde esta mañana llegó una comisión a la escuela, para explicar a los directivos cómo resolver la situación.



Y es que señaló que la matrícula es responsabilidad de los docentes y en la ESBAO hubo un error y no se subieron todos los datos que se requerían, por lo que a nivel nacional no se reflejaron.



“Cuando los maestros y los directivos se aplican, suben toda la matrícula, es un sistema y sin ningún problema llegan todos los pagos, en este caso el Director tuvo algún problema, algún error y no subió toda la matrícula, faltan mas de 400 de estudiantes a los que no les llegó su beca”, expuso.



En este sentido, Manuel Huerta dijo que este tema se resuelve en cuanto el directivo envié una carta señalando el problema por el cual no subió la matrícula faltante y en ese momento se resuelve.



Este problema, dijo, sólo se presentó en esta escuela y hay casos aislados donde dos o tres alumnos no se encuentran en la matrícula y por ello no les llega el apoyo, pero en cuanto subsanan, se les envía la beca.



Huerta Ladrón de Guevara comentó que no le gustaría ahondar en el tema, pero estas acciones a veces derivan de controversias entre docentes y alumnos.



“No sé si este sea el caso, pero así dirimen sus conflictos a veces”, puntualizó.



Manuel Huerta recordó que hoy se entregan las becas en 40 puntos del estado de Veracruz, apoyando a más de 270 mil alumnos en este bimestre, de mil 411 escuelas.