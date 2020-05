Superdelegado se desentiende de polémica por Reforma Electoral en Veracruz

El delegado federal de los programas sociales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo no tener opinión respecto a las inconformidades que generó en los partidos políticos y la iglesia la Reforma Electoral presentada por la fracción legislativa de MORENA.



"No me meto en los temas de los partidos. Soy parte de un gobierno, trabajamos para todos y viva la democracia. Dentro de este debate, entiendo que salgan estas cosas, nosotros no tenemos problemas, practicamos la austeridad republicana. No me meto en el debate que está ahí, no entro en esa contradicción, no me meto en opiniones de partidos ni de iglesia".



Cabe mencionar que, el sábado 2 de mayo del 2020, en sesión ordinaria de la Legislatura del Congreso Local, fue presentada por la fracción legislativa de MORENA, una reforma electoral, conteniendo temas solamente discutidos y analizados hacia el interior de dicha fracción, como son: el voto electrónico, la consulta popular que impedirá a la postre la revocación del mandato para servidores públicos de elección popular, la modificación estructural del Organismo Público Local Electoral, sus Consejos Distritales y Municipales, entre otros, hecho que causó discrepancias en partidos políticos y la iglesia católica.



Asimismo, explicó que el Gobierno Federal reconoce el actuar de la sociedad en esta pandemia, pues los resultados se comparan con otros países y México ha actuado de la manera adecuada.



El funcionario mencionó que el Presidente de la República dará a conocer diversas medidas que se tomarán respecto al sector económico del país.



"Mañana, el Presidente va a dar a conocer medidas y dentro de eso incluye el tema de la recuperación económica, porque esta circunstancia internacional afectó a los mercados, las formas de producir y vamos a escuchar en qué condiciones se plantea este regreso a la nueva normalidad", finalizó.