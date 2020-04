Superdelegado vigilará entrega de apoyos en Tantoyuca ante aglomeraciones

El delegado federal de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que supervisará la entrega de apoyos en la zona de Tantoyuca a partir del próximo fin de semana ante el reporte de multitudes que se exponen al acudir por sus recursos El funcionario afirmó que ha lanzado el exhorto a su personal para mitigar la aglomeración de personas y poder mantener el pago de apoyos económicos hasta el 10 de abril.“Es un gran esfuerzo para cumplir la normativa, aunque quitamos grupos de 50 máximo, unos se adelantan y luego llegan con familiares o auxiliares. El tema de fondo es que estamos en los pueblos originarios, estamos resarciendo décadas de olvido y de abandono en estos momentos, antes del 10 de abril tenemos que acabar de hacer está entrega adelantada”.“Obviamente estamos claros que es un recurso que al adulto mayor que le va a permitir quedarse en su hogar posteriormente”, dijo Huerta Ladrón de Guevara.El Delegado pidió a los beneficiarios que se apeguen a todas las indicaciones que previamente se les han informado para evitar cualquier tipo de contagio.“El exhorto es a que cumplan con los horarios, no se tenga al adulto mayor, que muchas veces por el olvido y el maltrato que han tenido, piensan que llegar más temprano se les va a favoreces su turno, hago el llamado a cumplir los turnos”.“El informe que tengo en Tantoyuca es que la situación se controló; en todo Veracruz estamos llegando a 85% entrega de algo directo, lo que nos resta de aquí al 10 de abril serán de mejores condiciones para todos”, dijo.Indicó que se tomarán en cuenta todas las medidas de higiene, de lo contrario habrá serias sanciones para los trabajadores.“Voy a revisar con mucha calma, vamos a revisar los filtros, hemos logrado tener suficiente gel, que es una solución que ayuda a falta de agua y para todos los operativos tenemos; aclaramos que los cubrebocas, la OMS lo dice, sólo sirven para el que está enfermo pero que para el que está a sano o el que no sabe, ahorita el cubrebocas, no le va a servir de nada, al contrario lo va a enfermar más”, dijo el funcionario federal.