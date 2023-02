Superpeso impone nuevo récord de 4 años; cotiza en 18.50 unidades

El peso mexicano se fortalece por segundo día consecutivo y establece este jueves un nuevo récord en más de 4 años, debido a la esperanza de que el aumento de tasas de interés en Estados Unidos se acerca a su fin.El superpeso acumula en dos jornadas una ganancia de 1.7 por ciento o 32 centavos y cotiza en 18.50 unidades por dólar, según las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.Se trata del nivel más fuerte del peso desde el 1 de octubre de 2018, cuando todavía no iniciaba el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.Como estaba previsto por los participantes del mercado, la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos anunció este miércoles que su principal tasa sube 25 puntos base a un intervalo de 4.50 por ciento a 4.75 por ciento, el mayor registro desde 2007.Considerado el banco central más influyente del mundo, la FED reiteró que será adecuado continuar con los incrementos en tasas. En específico, el jefe de la institución, Jerome Powell, afirmó que el comité está evaluando dos alzas más antes de una pausa y que las próximas decisiones seguirán siendo dependientes de los datos económicos.Tras el anuncio, el mercado descuenta dos ajustes más de 25 puntos base cada uno, en marzo y mayo. Con esto, la tasa sería de 5.25 por ciento en su parte alta del rango.Expertos de BANORTE relacionan la apreciación del peso con la esperanza de que el incremento de tasas en Estados Unidos se acerca a su fin.“Los mercados siguen los comentarios de ayer de Powell acerca del avance en la batalla contra la inflación, lo que aumenta las esperanzas de que el FED se acerque al final de su ciclo de alzas de tasas”, indica un reporte publicado esta mañana por “El Banco Fuerte de México”.Powell expresó que “la FED no puede proteger a Estados Unidos si no se eleva el techo de la deuda. Si llegamos al momento del impago, la FED no puede hacer nada para evitarlo”.En la Unión Americana, el líder de los Republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, mencionó que la discusión con el presidente Joe Biden sobre el techo de endeudamiento fue constructiva y que esperan llegar a un acuerdo pronto.Las bolsas de valores en Nueva York se centrarán este jueves en los reportes de Apple, Google, Amazon, Ford y Starbucks.Luego de que Meta Platforms, matriz de Facebook y WhatsApp, superó ayer las expectativas de los analistas con su reporte de resultados, su acción se disparó más de 20 por ciento y abre este jueves en 183 dólares.La compañía que dirige Mark Zuckerberg informó que facturó 32 mil 165 millones de dólares en el último trimestre de 2022, por encima de los 31 mil 550 millones que esperaba el mercado.Los inversionistas también palomean que la empresa haya aumentado sus recompras de acciones en 40 mil millones de dólares, al mismo tiempo que aseguró que 2023 será “el año de la eficiencia”.El gigante tecnológico prevé ingresos para el primer trimestre de 2023 hasta de 28 mil 500 millones de dólares, frente a los 27 mil 250 millones esperados anteriormente.Meta también anunció “una estrategia de consolidación de instalaciones para subarrendar, rescindir anticipadamente o abandonar varios edificios de oficinas bajo arrendamientos operativos y un giro hacia un diseño de centro de datos de próxima generación, incluida la cancelación de varios proyectos de centros de datos”.