Supervisa Secretario de Salud Hospital Regional de Poza Rica ante casos de COVID-19

La mañana de este lunes, el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, recorrió el área acondicionada para atender pacientes de COVID-19 en el Hospital Regional de Poza Rica (HRPR).



De acuerdo con información obtenida, el funcionario estatal llegó acompañado por un dispositivo de seguridad al nosocomio de mayor número de atención a usuarios para la zona norte de Veracruz y municipios de los estados de Puebla e Hidalgo.



Durante su estancia, fue acompañado por el director del HRPR, Rubén Vázquez García.



A decir de algunos trabajadores, Ramos Alor apenas dialogó con la base de médicos y enfermeras que están brindando servicio. Aunque no dirigió ningún mensaje, prometió que regresará a hacer más inspecciones al área COVID-19 que está planeada para atender a 30 pacientes pero hasta el momento sólo cuenta con ocho camas disponibles y de éstas son ocupadas por tres personas aisladas, dos sospechosos y uno confirmado.



Personal médico ha manifestado que no cuenta con el equipo necesario para la contingencia y ha tenido que invertir de sus bolsillos para adquirir insumos.



Asimismo, trascendió que por órdenes del director, Ruben García Vázquez, el área de Recursos Humanos realizó cambios de personal, sin un documento que les indique la instrucción y en contra de su consentimiento, ya que fueron obligados a ser parte del área de atención COVID-19.



Hata el momento no se ha confirmado ni desmentido la presunta muerte de un paciente originario de Tuxpan, reconocido como el primer caso confirmado, que se presume se contagió en una plataforma petrolera de Ciudad del Carmen, Campeche y fue hospitalizado en clínica del IMSS.