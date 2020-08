Supervisan aplicación de medidas sanitarias en transporte público región Orizaba

Autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Estado supervisaron la observancia, por parte de conductores particulares y del transporte público, de las medidas preventivas que se deben seguir para evitar más contagios del virus SARS-CoV-2.



Erick Morales Reyes, director de Gobernación municipal, comentó que acompañó al coordinador regional de PC, Luis Palma Dector, a realizar una revisión en el filtro ubicado en la entrada del municipio a unos pasos del crucero de Santa Ana.



Indicó que durante el tiempo que estuvieron en ese punto, no se detectó ningún incidente, lo cual atribuyó a que ese punto de revisión se instaló desde mayo pasado y los conductores de autobuses y taxis saben que deben llevar cubrebocas además de que la unidad no debe ir con exceso de usuarios.



Recordó que en un inicio sí se impidió el paso en este filtro y los otros instalados en otros puntos de ingreso a la ciudad, a quienes no llevaban su cubrebocas, pero hoy todos ya lo usan.



Cabe mencionar que ese filtro es por donde ingresan todas las líneas de autobuses provenientes de Atzacan, Mariano Escobedo, La Perla e Ixhuatlancillo, cuyos conductores toman esa medida preventiva, no así los choferes de taxi, pues algunos que llevan la unidad totalmente llena o bien no se colocan el cubrebocas evaden el filtro ingresando por calles aledañas.