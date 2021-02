Supervisan que custodios no maltraten a reos, en CERESO de Poza Rica

Al actuar de oficio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) realizó visita sorpresa al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Poza Rica para verificar que los internos no sufran maltratos por custodios.



De manera intempestiva, personal de la CEDH arribó a la prisión para realizar una supervisión en las condiciones que se encuentran las personas privadas de la libertad, ante la denuncia que realizaron familiares de internos ante medios de comunicación.



Este operativo fue encabezado por el titular de la delegación regional de la CEDH Tonatiuh Hernández Sarmiento, quien dijo que esto se realiza en todo el sistema penitenciario para conocer si los internos padecen maltratos



Eso surgió con la publicación de un medio de comunicación, pero la CEDH no tiene ninguna queja presentada oficialmente.



Tonatiuh Hernández Sarmiento dijo que la CEDH supervisa la infraestructura y medidas sanitarias ante la pandemia por COVID-19.



Aunque no precisó cifras, el servidor público dio a conocer que este 2021 ya repunta las quejas contra elementos de la SSP por abusos y violación a los derechos humanos.