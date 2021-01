Supervisarán medidas de seguridad contra incendios en restaurantes y bares de Coatepec

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, informó que se hará una inspección en restaurantes y bares, luego de que hace unos días se registrara un conato de incendio en uno de estos establecimientos.



Entrevistado, dijo que fue un incidente menor, pues este se sofocó casi de manera inmediata, no obstante, admitió que es necesario que se verifiquen las medidas de seguridad de estos lugares.



“Fue una situación menor que no representó un riesgo significativo, pero a raíz de esto nos hace ver situaciones que podrían poner en riesgo a la ciudadanía, por lo que se tendrá que efectuar una inspección en los establecimientos ubicados en Coatepec, en el giro de restaurante y bar que tienen comensales y emplean sustancias inflamables, para que no haya riesgos”, explicó.



Por otra parte, exhortó a la población a extremar las medidas sanitarias en restaurantes y en todo tipo de negocio que se venda comida, pues admitió que como en el resto de los municipios, en Coatepec se han relajado las medidas.



“Que los comercios se relajaron es totalmente cierto; en restaurantes la gente se ha relajado. Hemos estado insistiendo en las medidas pero la población ha sido relajada. Ya están cansados del cubrebocas, del lavado de manos. Por ello se hace el exhorto a que continuemos acatando las medidas en lugares cerrados, hay que extremar precauciones”, finalizó.