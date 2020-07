Supervisión no es tan estricta en comercios y plazas de colonias de Coatza, acusan

Tablajeros establecidos de mercados de Coatzacoalcos solicitaron a las autoridades sanitarias aplicar mano dura contra los carniceros que se ubican en las colonias de la ciudad, pues aseguraron que muchos no cumplen con las medidas de uso de cubrebocas o sana distancia entre sus clientes.



Julio Jiménez, con 30 años vendiendo carne de res en el mercado Coatzacoalcos, manifestó que quienes se encargan de vigilar que se cumplan los protocolos para evitar el contagio de Coronavirus, no ejecutan esta verificación tan enérgicamente con los tablajeros de la avenida Juan Osorio López, en la colonia Francisco Villa.



“Entonces, lo que nosotros pedimos es que nos abran un poco más las vialidades, que sean más accesibles para que tengamos una buena venta, aquí la gente es ordenada, toda la gente que viene al mercado, todos traen cubrebocas, pedimos algo consciente, no estamos pidiendo algo fuera de lo normal, porque sí estamos siendo muy castigados”, dijo.



Reiteró que en el centro de la ciudad se han puesto muy estrictas las medidas por las aglomeraciones, tal como ocurre en los alrededores del centro de abasto pero no en zonas comerciales como “Las Palmitas”, la “Francisco Villa”, “Santa Martha” y “Ciudad Olmeca”.



Finalmente, dijo que para algunos carniceros las ventas cayeron un 90 por ciento, consecuencia del confinamiento social por el Coronavirus.