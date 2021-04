Supervisó Gobernador labores de control de incendio en refinería de Minatitlán

El incendio que se generó en la refinería “Lázaro Cárdenas” en Minatitlán fue controlado, por lo que no hubo necesidad de evacuar a la población cercana al inmueble, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



En entrevista realizada cerca de la madrugada de este jueves, el Mandatario reiteró que tras el percance que se suscitó en las instalaciones petroleras, no se registró ninguna víctima fatal, así como tampoco heridos de gravedad.



En ese sentido, explicó que durante la contingencia se mantuvo en comunicación permanente con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, así como también con funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX).



“Por fortuna, no hubo necesidad de evacuar y estuvo controlado, estuvo confinado, no hubo vidas que lamentar, tampoco hay heridos de gravedad, me estuve comunicando con Rocío Nahle, estuvo presente”, señaló.



El Jefe del Ejecutivo estatal manifestó que su Gobierno brindó apoyo durante la contingencia a través de Protección Civil Estatal, así como también con personal de Tránsito para evitar riesgos a la población de Minatitlán.



Y es que la tarde del miércoles, se presentó fuego en un tanque de almacenamiento de la refinería, lo que ocasionó el incendio, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad industrial y se aisló dicho tanque.



El saldo que se dio a conocer de manera oficial por PEMEX es de 7 lesionados con heridas leves: un trabajador por quemaduras y uno por intoxicación; y cinco bomberos.



Fue a pocos minutos de la una de la mañana de este jueves, cuando el Mandatario informó que el incendio quedaba liquidado.



De este modo, reconoció la labor de trabajadores de seguridad y contra incendios de la planta y PEMEX, bomberos de protección civil de Minatitlán, personal de relevo y Marina, quienes lograron sofocar el fuego a menos de 12 horas de haberse iniciado.



“Al interior y exterior de las instalaciones estratégicas, la SEDENA con Guardia Nacional apoyan en la vigilancia y el cerco de seguridad. Policía Municipal y SSP apoyan en la entrada circundante”.



Junto con la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el Gobernador informó detalles y supervisó acciones con los directores de la planta.



“Recorrimos las instalaciones cercanas al punto de inicio del incendio y bajamos al nivel de combate para agradecer la entrega de todos los trabajadores de emergencia y de seguridad por su gran compromiso, lo que evitó un mayor siniestro”, asentó el Gobernador de Veracruz.