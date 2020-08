Suplente a Alcalde de Actopan enfrentará libre proceso penal por amenazas a periodista

José Alfredo “N”, quien hasta hace poco mantenía el reclamo de ser designado Alcalde suplente de Actopan, fue vinculado a proceso penal tras ser señalado por la Fiscalía de Veracruz de amenazar al periodista Celestino Ruiz, quien fuera asesinado en agosto de 2019.Sin embargo, el panista enfrentará el proceso en libertad y en compañía de su defensa, acusó que todo se trata de un “tema político” para impedir que asuma el cargo de Presidente Municipal.Cabe recordar que el pasado 19 de agosto, José Alfredo “N” fue detenido en Xalapa y posteriormente salió libre bajo fianza , sin embargo, al legalizarse su detención, el Juez determinó imponerle como medida cautelar la restricción de sus derechos labores, equiparables a derechos políticos electorales, por lo que no podría ser Alcalde.Este martes, el juez de control Gregorio Esteban Noriega Velasco, definió que existían las pruebas suficientes para vincularlo a proceso.Al término de la audiencia, José Alfredo “N” acusó que toda esta situación fue fabricada desde la Fiscalía General del Estado (FGE) con el único objetivo de retirarle sus derechos labores para que no pueda tomar posesión.Refirió que en la audiencia, se tomaron como referencia hechos del 2018 para la carpeta que fue iniciada en 2019, por lo que queda claro que sólo buscaron vincularlo a proceso por un delito menor y así restringirle sus derechos.“Cuando lo único que exigimos es la legalidad, ya ganamos en los Tribunales y por eso tuvieron que recurrir a esto. Para los tribunales y para los ciudadanos de Actopan yo soy el Alcalde, pero ya hicieron esto”, dijo.El suplente a Alcalde definió como lamentable que por capricho del Congreso del Estado, se utilice a las instituciones para amagar a quienes no se prestan a incumplir la ley.“Yo estoy seguro que el Gobernador no tiene conocimiento de todo esto, es increíble que se presenten estos casos de ilegalidad”, dijo.Detalló que en la carpeta de investigación lo señalan de amenazas y golpear el vehículo del periodista, pero esos hechos ocurrieron en el 2018 y las amenazas supuestamente fueron en el 2019.“No hubo nada de eso, ni amenazas ni daños a su vehículo, pero fue lo único que lograron inventar para cumplir su cometido”, dijo Alfredo López.Por toda esta situación, aseveró que teme por su vida, dado que las instancias que deberían procurar justicia, al parecer están a las órdenes del Congreso del Estado y por ello fue detenido de manera ilegal el pasado miércoles 19 de agosto.Relató que a pesar de que no se bajó de su auto para no ser detenido, los policías ministeriales ya habían sacado sus armas para amenazarlo y por ello grabó la manera arbitraria en que actuaron.“Era detenido en Jardines de Xalapa, fue demasiado, me siguieron y después me trasladaron en una grúa porque yo seguía adentro de mi vehículo, a mi abogado lo golpearon porque claramente esa era indicación que tenían”, acotó.José Alfredo “N” reiteró que este acto ilegal fue cometido desde la Fiscalía y ahora también involucran al Juez de Control, quien seguramente también siguió indicaciones para vincularlo a proceso.Al cuestionarle el motivo por el cual considera que no quieren que llegue a la Alcaldía, expuso que todo indica que desde el Congreso del Estado se mueven intereses en los municipios y por ello realizan cualquier acto ilegal, por no convenir a sus intereses.“Es un asunto político, es el Congreso del Estado, las personas tienen nombre y apellido, ya sabemos quienes son”, dijo en clara referencia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.Reiteró que el gobernador Cuitláhuac García no debe estar enterado de todo lo que fabrican a sus espaldas para mantener beneficios de manera ilegal: “todos ellos están actuando a las espaldas del Gobernador, cuando él es la máxima autoridad en el estado de Veracruz”.Para finalizar, dijo que analizará con sus abogados la ruta a seguir, ya que insistió que a pesar de que los tribuales le otorgan la razón, en Veracruz no se respeta la ley y teme por su vida.Cabe mencionar que con la vinculación a proceso por el delito de amenazas, se mantiene las medidas de restringir sus derechos laborales y acudir a los juzgados a firmar de manera periódica.