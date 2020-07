Suplente a Alcalde de Actopan teme ser detenido; busca amparo

El suplente a Presidente Municipal de Actopan, José Alfredo López Carreto, busca ampararse ante una orden de aprehensión o detención de la Fiscalía General del Estado.



El panista promovió el recurso ante el Juzgado Primero de Distrito en la entidad, recibiendo la suspensión provisional.



Cabe recordar que López Carreto renunció a fungir como Alcalde Suplente de Actopan, tras la revocación de mandato de José Paulino Domínguez aprobada por el Congreso del Estado, el pasado 4 de marzo de 2020.



Sin embargo, posteriormente, acusó presiones del Congreso del Estado para no asumir la presidencia municipal y llevó su caso a tribunales electorales



Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió el Dictamen de Punto de Acuerdo del Congreso del Estado que revoca el mandato del expresidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica presa, Jazmín Palmeros.



En el fallo, se dispuso la reinstalación inmediata en el cargo de Domínguez Sánchez y la consecuente liberación de la exsíndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, no obstante, hasta ahora no se ha hecho ningún cambio.



José Paulino Domínguez Sánchez fue relacionado con el homicidio del periodista Celestino Ruiz por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García.



En su amparo, que sigue en análisis, López Carreto busca protegerse contra el "Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad del Periodista", autoridades que se consideraron inexistentes.