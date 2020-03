Suplente a Síndica de Actopan no ha informado si buscará cargo de Alcaldesa

El secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, señaló que en el caso de Actopan sigue en análisis si la síndica suplente, Nayeli Toral Ruíz, busca asumir el cargo como Presidenta Municipal.



Reconoció que la Ley marca que en ausencias temporales de un Alcalde puede asumir el cargo el Síndico, sin embargo, Toral Ruíz no ha asumido esa función y todavía no ha notificado si renunciará al cargo, tal y como ya lo hizo José Alfredo López Carreto, suplente a Alcalde.



“Es voluntad individualísima y personalísima pero no ha notificado, que yo tenga conocimiento”, declaró el Secretario General.



Reiteró que, si la Síndica suplente asume su cargo, entonces podría desempeñarse como Alcaldesa con el aval del Cabildo.



“No tengo yo el documento (de que pide la sindicatura) pero esperaría yo que el presidente (de la Mesa Directiva) nos dé indicaciones”, explicó



Descartó que el Congreso del Estado no haya notificado al Cabildo el acuerdo del pleno, puesto que eso ya se hizo, sin embargo, el acuerdo también establece que se llame quien ocupará el cargo de Alcalde y Síndico a rendir protesta al cargo.



“El acuerdo dice que es el Congreso el quien debe de llamarlos a tomar protesta aquí en el Congreso, entonces ahí depende de presidencia que ponga fecha”, explicó.



Dijo que esto no significa que sea responsabilidad de la LXV Legislatura o de la Mesa Directiva generar un atraso pero con el revuelo que causó el documento de renuncia, también cambió lo que vaya a pasar en el Ayuntamiento.



Recordó que el suplente a Alcalde decidió no ocupar el cargo por cuestiones personales, de ahí que corresponde a los regidores definir o acordar quien asume interinamente, mientras se define quien quedará de forma permanente en el cargo, lo que no ha hecho el Cabildo.