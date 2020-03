Suplente ahora demanda a Gobernador que lo designen Alcalde de Actopan

El suplente del Alcalde de Actopan, José Alfredo López Carreto, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que se respete la Constitución y se pueda conformar el Cabildo completo en el municipio, ya que hasta el momento continúan sin autoridades tras el desafuero del José Paulino Domínguez y la síndica Jazmín Palmeros.



“De manera respetuosa le solicito al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para que nos respalden y poder trabajar con ellos conjuntamente; estamos en la mejor disposición, les pedimos el apoyo, que se respete la Constitución”, dijo durante entrevista.



En este sentido, explicó que es el Congreso del Estado quien informó que se tenía que hacer una notificación al Cabildo para poder realizar la sesión y la toma de protesta de los suplentes del Alcalde y la Síndica.



Sin embargo, esta situación no se ha llevado a cabo y hasta la fecha la Legislatura no ha notificado.



Ante ello, los suplentes ya han ingresado dos oficios para que se les otorgue un informe al respecto, pero no han tenido respuesta.



“Tanto la Secretaria General como la Junta de Coordinación Política, así como el Presidente de la Mesa Directiva, tienen el oficio enviado y ya fue recibido. Como suplentes del Alcalde y la Síndica, les pedimos ser notificados para poder tomar protesta”, expuso López Carreto.



Y es que señaló que ya está publicado en la Gaceta Oficial que los suplentes deben asumir el cargo, motivo por el cual se ingresará otro oficio para pedir que se explique qué es lo que impide la toma de protesta.



Incluso, López Carreto adelantó que también se emitirá un Juicio para la Protección de los Derechos del Ciudadano porque no se está respetando la Constitución y el decreto.



A decir del entrevistado, en el municipio ya hay preocupación pues también se han presentado en el Ayuntamiento a ponerse a disposición del Cabildo y los ediles les extreman que están a la espera de la indicación de la Legislatura.



“No sé por qué están retrasando esa notificación cuando en su momento al diputado Erik Aguilar lo desaforaron y de inmediato le tomaron protesta a su suplente. A nosotros nos han estado dando largas y la verdad eso preocupa, nos hace ruido, probablemente puede haber algo más”, dijo el suplente.



López Carreto dejó en claro que quieren asumir el cargo y nada se los impide.



Para finalizar, envío el mensaje a todos los habitantes de Actopan, de que como Alcalde y sindica suplentes, están en la mejor disposición de trabajar para sacar adelante al municipio, de la mano de la ciudadanía y del Gobierno de