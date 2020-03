Suplente de exalcalde Actopan espera que lo llamen para asumir cargo

José Alfredo López Carreto, suplente del ahora exalcalde Actopan José Paulino Domínguez, informó que se encuentra a la espera de que el Congreso del Estado continúe con el proceso legislativo correspondiente, para que asuma el cargo de Presidente Municipal.



Y es que este miércoles, luego de la sesión donde se revocó el mandato a Paulino Dominguez y a la Síndica, se determinó, tal como lo marca la Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre, que los suplentes asumieran el cargo.



Al respecto, fue el diputado Jorge Moreno Salinas, señaló que ambos deberían rendir protesta a la brevedad, para evitar un vacío de poder, incluso, dijo que el procedimiento se debía realizar de inmediato y ante el Cabildo de Actopan.



No obstante, hasta la tarde de este jueves, no había culminado con dicho procedimiento, por lo que, Actopan se encuentra sin autoridades.



Durante entrevista, López Carreto señaló que hasta el momento el Congreso aún no le notifica nada, pero sabe que es un tema de procedimientos y documentación, por lo que se dijo a la espera del informe.



De igual modo, recordó que en la Gaceta Oficial de este miércoles 4 de marzo, ya está la publicación donde se mandata que se debe llamar tanto a los suplentes del Alcalde como de la sindica, por lo que considera que el llamado podría ser en cualquier momento.



“Estoy en comunicación permanente con el dirigente de mi partido y con Omar Miranda, el coordinador de la bancada del PAN, ellos me estarán informando y yo me encuentro listo para lo que me indiquen”, asentó López Carreto.



Al cuestionarle sobre cómo asumirá el cargo y laborará en un ayuntamiento que prácticamente se encuentra desfalcado, dijo que sabe de la gran responsabilidad que le espera, por lo que se apegará a lo que mandata la ley.



“Las autoridades se encargarán de lo correspondiente, ya hay investigaciones, a mi me corresponde llegar a trabajar por el municipio y la ciudadanía”.



Es así que adelantó que al asumir el cargo, realizará un estudio exhaustivo sobre el estado que guardan las finanzas públicas, así como el desempeño de varias direcciones del ayuntamiento.



De allí, partirá con un plan para enfrentar de manera inmediata la solución en la cual se encuentra el municipio, finalizó López Carreto.