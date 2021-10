Suprema Corte dejaría a nuevos académicos e investigadores sin sindicatos

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS), Julio Antonio García Palermo, alertó que los próximos investigadores y académicos en el país podrían dejar de ser considerados personal de base y pasar a ser de confianza, lo que implicaría que puedan ser despedidos o condicionados a realizar o no ciertas investigaciones.En conferencia de prensa explicó que en los siguientes días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la Jurisprudencia 196, que permitió a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados tener una negociación colectiva y a los académicos pertenecer a un sindicato.Detalló que actualmente pertenecen al apartado “A” que se rige por Ley Federal del Trabajo pero de pasarlos al “B”, se regirían por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, lo que afectaría a los nuevos investigadores y académicos.“Esto hace la diferencia abismal porque mientras en el apartado ‘A’ tenemos negociación colectiva, que el personal académico se puede sindicalizar, la negociación colectiva es importantísima para los centros públicos de investigación porque asegura garantías a todo el personal, mientras que el apartado ‘B’ es restrictivo, no permite la huelga de facto y no tiene contratos colectivos”, expresó.García Palermo acotó que al cambiarlos de categoría, las condiciones generales de trabajo serían establecidas por el Gobierno, quien es el patrón y en cualquier momento podría reconocer o no a un empleado y despedirlo.Por ello, insistió que si la SCJN sustituye esa jurisprudencia, 105 organismos públicos como el Instituto de Ecología (INECOL), el CIESAS, el Instituto Mora y otros más en el país, estarían en riesgo de que no se les respetaran sus contratos colectivos o que los nuevos integrantes de éstos estén en una condición de discriminación y desventaja frente a los que ya laboran allí.“Los chavos que están ahorita estudiando un posgrado y que se van a incorporar a un centro público que estudia historia o antropología social, es decir, el futuro de educación y de la investigación en México están en un grave riesgo, porque no sabemos cómo va a afectar”, afirmó.No obstante, acotó que lo que sí les queda claro es que el apartado "B" es totalmente restrictivo y violatorio de Derechos Humanos, a la progresividad, al principio pro persona, entre otros.“La lucha no es por los que estamos, sino por los que vienen. De por sí, las condiciones laborales en el país son bastante desventajosas, si desde la autoridad máxima de este país que es la SCJN se apuesta a un apartado 'B', estamos hablando de una educación que no sabemos el trasfondo y no podemos garantizar la excelencia en los productos de investigación”, ahondó.El líder sindical reiteró que al pasar a ser de confianza, los investigadores y académicos se tendrán que adaptar “al contentillo del jefe”, cuando la apuesta debe ser fortalecer la autonomía de los centros públicos de investigación para que tengan libertad de cátedra y de investigación.