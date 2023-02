Supuesto desfogue controlado en ductos de PEMEX causa alarma, en Maltrata

Un fuerte olor a petróleo alertó la madrugada de este viernes a cientos de familias del municipio de Maltrata y parte de Nogales, ante el temor de una explosión.A través de los números de emergencia y las redes sociales, ciudadanos alertaron a las autoridades y sociedad civil sobre estos hechos.A la zona de ductos se trasladaron autoridades preventivas, sin encontrar ninguna situación de riesgo, aunque extraoficialmente se dijo que en las válvulas se realizó una quema controlada de hidrocarburo, que no fue anunciada a la población.“Tenemos un olor bastante fuerte en gran parte del pueblo, Protección Civil ya realizó la inspección y PEMEX comenta que en la madrugada hizo un desfogue de petróleo crudo el cual no informó, pero esa es la causa del olor.El olor se percibe más fuerte en la sección primera, la ambulancia estará disponible puesto que pueden sentir náuseas por el olor. Estamos a sus órdenes si requieren de primeros auxilios”, publicaron autoridades preventivas.Hasta la mañana de este viernes, PEMEX no había informado sobre situaciones de riesgo ni quemas controladas.